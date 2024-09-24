Если ваши некогда мягкие полотенца со временем стали жесткими, надо добавить к стирке одну бытовую вещь.

Белый уксус - это удивительный предмет домашнего обихода, которым многие фанаты уборки всегда восхищаются, когда дело доходит до решения проблем со стиркой и других уборок. Некоторые хозяйки утверждают, что не видят лучших результатов, особенно когда дело касается полотенец, говорит эксперт по клинингу миссис Хинч, пишет Express.

Отмечается, что полотенца быстро становятся жесткими и царапаются, даже после первой стирки.

"После того как ваши полотенца постираны, хорошенько встряхните их, чтобы помочь отделить волокна. Если погода теплая или ветреная, высушите полотенца на свежем воздухе. Если вы сушите полотенца в помещении, убедитесь, что они либо положены ровно на сушилку, либо вывешены ровно. Это увеличивает площадь поверхности для сушки, позволяя им быстро высыхать", - указывает эксперт.

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Ранее УНИАН сообщал, что будет, если не пользоваться кондиционером для белья. Многие считают смягчитель белья основным "ингредиентом" стирки.

Среди плюсов - в дополнение к повышению мягкости и гладкости одежды, продукт также может уменьшить статическое сцепление и минимизировать морщины, обеспечивая общее приятное и комфортное ощущение на выстиранных вещах.

Среди минусов - смягчитель сильно влияет на ткань, поскольку он может лишить ее естественных свойств, таких как воздухопроницаемость или влажность. Кроме того, смягчитель ткани может быть потенциально вредным для одежды со временем, поскольку остатки могут уменьшить поглощение ткани и способствовать разрушению волокон.

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