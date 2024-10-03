Специалисты советуют не использовать для стирки полотенец кондиционеры для белья.

Часто белый уксус называют действенным средством для бытовых дел и даже советуют использовать для стирки различных вещей, однако иногда он не помогает, пишет Express.

Одна из пользовательниц Facebook Сара Брей рассказала в сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks, что ее полотенца на ощупь напоминают "картон", поэтому она спросила других людей, как они сохраняют полотенца для ванны в таком же состоянии, как из магазина.

"Мои полотенца большую часть времени похожи на картон, и уксус этого не исправляет!", - отметила Сара.

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Другие пользователи сети рекомендовали женщине отказаться от кондиционеров для белья, которые она использует, и предлагали добавлять кристаллы соды в воду для стирки.

"Не используйте кондиционер для белья, поскольку он делает его менее впитывающим", - отметил один комментатор.

Другой добавил: "Я никогда не использую кондиционер для белья".

"Я перестала использовать кондиционер для белья и использую кристаллы соды. Замочите полотенца в теплой воде с кристаллами соды и оставьте по крайней мере на 30 минут перед тем, как бросить в стиральную машину. Это сделает полотенца приятными и мягкими", - рассказала другая пользовательница Facebook Мэри Робинсон.

В то же время участница сообщества Кармель Гардинер советует добавлять в стирку немного соды и стирать при температуре 60 градусов.

В свою очередь в Express подчеркнули, что для достижения лучших результатов после стирки стоит встряхнуть полотенца, чтобы разрыхлить волокна, чтобы они не слипались во время сушки.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт по сну Крис Таттерсолл назвал температуру для стирки постельного белья. По его словам, такие вещи нужно стирать при температуре 40 °C. В то же время простыни из шелка или других деликатных материалов необходимо стирать вручную в теплой воде (30 °C и ниже).

В то же время другой эксперт Сэм Синкир рассказал, как часто нужно стирать наволочки. Он отметил, что менять наволочки нужно каждую неделю, а если у вас жирная кожа, то подумайте об их смене каждые четыре дня.

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