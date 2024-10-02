По словам специалиста, стирка простыней, наволочек - задача, которую следует выполнять раз в неделю.

Эксперт по сну и управляющий директор Woolroom Крис Таттерсолл назвал идеальную температуру для стирки постельного белья, и это не 60 °C, пишет Express.co.uk.

По его словам, стирка простыней, наволочек - задача, которую следует выполнять раз в неделю. Необходимо это для того, чтобы смыть скопления омертвевшей кожи, пота, телесного жира, грязи и пылевых клещей.

Как стирать постельное белье - что важно знать

Говоря о том, какая температура лучше всего подходит для стирки постельного белья, Крис Таттерсолл заявил, что это 40 °C.

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Отмечается, что стирка при 60 °C лучше убьет микробы, если кто-то в доме заболел.

Также указывается, что простыни из шелка или других деликатных материалов необходимо стирать вручную в теплой воде (30 °C и ниже), используя при этом мягкое моющее средство.

На каком режиме стирать постельное белье в машинке

Напомним, ранее УНИАН собрал главные советы о том, как правильно стирать постельное белье, чтобы оно оставалось чистым, свежим и прослужило долго.

По советам специалистов, выбор правильного режима стирки зависит от материала. Например, если у вас хлопковое белье, то лучше его стирать на стандартном режиме. Указанный режим эффективно удаляет загрязнения и бактерии, сохраняя при этом цвет и структуру ткани. А вот для белья из льна или других натуральных материалов рекомендуется использовать режим с более низкой температурой.

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