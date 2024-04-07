Даниэль Крамбл Смит призывает людей потреблять различные виды картофеля, чтобы получать разнообразные питательные вещества.

Картофель - это овощ, который любят практически все. Картофель фри? Картофельное пюре? Оладьи? Вкусы и формы для приготовления бесконечно разнообразны и предлагают отличный повод поесть картофель с сыром, сметаной или кетчупом. Но здоровы ли эти корнеплоды? Ответы USA Today дала диетолог Даниэль Крамбл Смит.

Какой картофель самый полезный?

Как и любой другой овощ, самый полезный картофель, как правило, самый вкусный. Темно-красный и фиолетовый цвета указывают на большее количество антиоксидантов, таких как антоцианы. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в нашем организме, дисбаланс которых может вызвать повреждение клеток и заболевания.

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Ее любимая - окинавский сладкий картофель. Привезенные в Японию из Южной Америки в 1600-х годах, эти овощи выглядят как обычный картофель снаружи, но имеют темно-фиолетовый цвет внутри. Другие цветные варианты включают сладкий картофель, красный и фиолетовый картофель.

Но любой сорт картофеля - это питательный вариант, который принесет что-то дополнительное на стол, говорит Крамбл Смит. Например, вы получите больше витамина А, клетчатки и меньше углеводов в сладком картофеле, но больше витамина С в золотом картофеле Юкон.

"Я бы призвала людей потреблять различные виды картофеля, чтобы получать разнообразные питательные вещества", - говорит она.

Полезен ли картофель?

Картофель - это недорогой овощ, который станет здоровым дополнением к обычному рациону. Эти крахмалистые овощи иногда получают плохую репутацию, поскольку они более калорийны, чем другие овощи, и являются источником углеводов, но Крамбл Смит говорит, что это не причина исключать их. Картофель в основном состоит из сложных углеводов, которые дольше перевариваются и дают больше энергии, чем простые сахара.

"Мы не должны ограничивать продукты только из-за их калорийности, поскольку крахмалистые продукты играют важную роль в чувстве сытости и являются ключевым компонентом сбалансированной пищи. Замечательно в картофеле то, что он содержит другие питательные вещества", - говорит диетолог.

По ее словам, картофель, особенно в кожуре, является отличным источником клетчатки, которая дольше сохраняет чувство сытости и регулирует аппетит. Он также помогает контролировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать вес.

Картофель также богат калием, важным минералом, который помогает регулировать электрическую активность сердца и обмен жидкости в клетках, поддерживает нормальное артериальное давление и способствует правильной работе нервов. Люди с хронической болезнью почек должны проконсультироваться с врачом относительно картофеля, чтобы они не превышали рекомендуемое потребление калия, советует Крамбл Смит.

"Если вы думаете о диете в целом, если вы потребляете пищу, которая насытит вас, поможет регулировать ваш аппетит и уменьшит тягу к сладкому или желание перекусить продуктами, которые не обеспечивают никакой питательной пользы, таких вещей, как картофель, вообще не стоит бояться", - говорит Крамбл Смит.

Сваренный и охлажденный картофель содержит устойчивый крахмал, который улучшает здоровье кишечника, поскольку не повышает уровень глюкозы.

"Людям с диабетом я бы однозначно рекомендовала готовить пищу, приготовив картофель заранее, храня его в холодильнике, а затем разогревая на следующий день. У них будет ниже гликемический индекс", - подчеркивает эксперт.

При этом, по ее словам, вы все равно можете есть вареный картофель, если у вас резистентность к инсулину или диабет, просто обязательно сочетайте его с белком, здоровым жиром и другими некрахмалистыми овощами. Крамбл Смит рекомендует проверить уровень сахара в крови через полтора-два часа, чтобы увидеть, как ваше тело отреагирует.

Здоров ли сладкий картофель?

Сладкий картофель - полезный овощ и имеет более низкий гликемический индекс, чем "обычный" картофель, говорит Крамбл Смит. Они являются хорошим источником клетчатки и бета-каротина, пигмента, который содержится в оранжевых и желтых фруктах и овощах, который превращается в витамин А в организме. Витамин А важен для здоровья глаз и кожи и поддержания иммунной системы.

"Благодаря многообразию цветов они имеют больше питательных веществ", - говорит диетолог.

Здоровые способы приготовления картофеля

Картофель фри отвечает за другую плохую репутацию картофеля. Жарка картофеля в масле делает овощ еще более калорийным, говорит Крамбл Смит.

Но хотя картофель фри очень вкусный, это не единственный способ потребления картофеля. Более здоровым вариантом будет запекание, варка или применение в супе или рагу. Крамбл Смит любит есть картофель, нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный и добавленный в салат.

"Если вы просто используете немного здорового источника жира и, возможно, некоторые приправы для вкуса, тогда вы не меняете картофель, - говорит эксперт.

Употребление картофеля: советы экспертов

Ученые назвали самый полезный картофель. Важен не только сорт или вид картофеля, но и способ его приготовления.

При этом любой картофель может стать здоровым выбором, если во время приготовления сохранить его питательную ценность.

Также УНИАН сообщал, можно ли есть сморщенный картофель. По словам экспертов, в таком картофеле накапливается вещество - соланин, которое является токсичным при употреблении.

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