Приготовленная в духовке картошка фри очень вкусная и гораздо менее калорийная.

Нежную золотистую картошку фри обожают практически все, но нечасто могут себе её позволить. Такое жирное и калорийное блюдо сильно "бьет" по печени. К счастью, у любимой закуски есть полезная альтернатива.

Запеченная картошка фри в духовке по вкусу ничем не уступает классической, но содержит гораздо меньше калорий и жиров. Её можно приготовить с минимальным количеством масла или совсем без него. Мы называем три способа, как приготовить картошку фри в духовке с золотистой корочкой.

Способ первый: картошка фри в духовке с мукой

Ингредиенты:

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картошка - 6 шт.;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

сухой чеснок, красный перец, укроп - по вкусу;

мука - 2 стол. л.

Почистите и нарежьте картошку брусочками. Замочите в воде на 1 час, чтобы смыть лишний крахмал. Затем промойте и просушите салфетками. Обваляйте брусочки в смеси муки и любимых специй. Выложите на противень с пергаментом одним слоем, сбрызните маслом и запекайте 30 минут при 200°.

Способ второй: нежная картошка фри в духовке без масла

Нарезанный картофель выложите в дуршлаг и опустите в кипящую воду. Отварите почти до готовности (примерно 15 минут). Затем обсушите на бумажных салфетках и переложите в противень или на решетку. Запекайте 20 минут при 200°. Картошка фри дома в духовке получится вкусной и золотистой без капли масла. Приправу добавляйте уже после приготовления.

Способ третий: замороженная картошка фри в духовке

Духовку разогрейте до 210° в режиме с конвекцией. Замороженную картошку выложите на противень с пергаментом в один слой, не размораживая. Поставьте в духовку и запекайте 8 минут. Затем переверните брусочки на другую сторону и поставьте ещё на 8 минут. Попробуйте кусочек - если фри не готова, то снова переверните и запекайте 5 минут.

Рецепт картошки фри в духовке не требует добавления масла. Но для золотистого цвета блюдо перед запеканием можно слегка сбрызнуть маслом и перемешать руками.

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