Можно ли есть мягкую картошку с ростками или "глазками" или лучше ее выбросить.

Ранней весной прошлогодний картофель уже не тот - он становится мягким, начинает морщиться и прорастать. Не все торопятся его выбрасывать - мол, можно обобрать ростки, обрезать кожуру потолще и съесть. Так ли это? Можно ли есть картофель с ростками или сморщенный картофель - вот что говорят эксперты.

Картошка проросла - можно ли есть

При длительном хранении в теплом помещении картофель начинает терять влагу. Это приводит к тому, что кожица становится рыхлой и морщинистой, а сами клубни могут начать прорастать. Можно ли есть вялую картошку и с ростками? Дело в том, что в таком картофеле накапливается вещество - соланин, которое токсично при употреблении. Существует мнение, что соланин опасен лишь в больших количествах, но если проросла картошка совсем немного - например, появились "глазки" - то отравиться будет трудно.

Эксперты из Университета Иллинойса подтверждают: лучше проявить осторожность и выбросить сморщенный картофель. По данным Healthline, соланин в небольших количествах действительно обычно не влияет на человека, но его концентрация может значительно увеличиться в гниющем или прорастающем картофеле - а это приводит к риску отравления соланином. В результате происходят желудочно-кишечные расстройства - тошнота, рвота и диарея, а также более серьезные реакции, включая проблемы с сердцем и нервной системой, в зависимости от количества попавшей в организм пищи.

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Если размер ростков больше 1 см, то количество соланина в таком картофеле значительно увеличивается и никаких полезных веществ не остается, кроме крахмала. Вот почему нельзя есть проросшую картошку, мягкую и сморщенную. В то же время клубни, только начинающие прорастать, рекомендуется тщательно перебирать, удаляя все ростки. Если при этом картофель выглядит свежими и не увядшим, и на нем всего несколько ростков, то количество соланина в таких клубнях минимально, и их можно использовать для еды после термической обработки.

Можно ли варить проросший картофель

Если выбросить его нельзя (например, все клубни начали прорастать), проросший картофель можно есть - соблюдая несколько правил. Как уже говорили, клубни не должны быть сморщенные, а сами ростки - превышать 1 см - это главное. Такой картофель лучше отваривать, а не запекать или жарить - это позволяет минимизировать их вред. Как готовить проросший картофель

полностью очистить картошку от "глазков", ростков и кожуры

срезать верхний слой под кожурой - там наибольшая концентрация вредных веществ.

перед приготовлением замочить картофель, чтобы соланин ушел в воду.

Важно: если картофель начал зеленеть, его употреблять нельзя. Такой, а также сморщенный и сильно проросший будет лучше посадить.

Ранее мы рассказывали, как прорастить картофель перед посадкой - несколько советов.

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