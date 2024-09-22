"Рецепт" включает две вещи, которые вы, вероятно, уже имеете на своей кухне.

Приборы из нержавеющей стали, такие как холодильники и духовые шкафы, придают вашей кухне элегантный современный вид, но на гладкой блестящей поверхности легко остаются отпечатки пальцев и пятна от воды. Их также можно легко поцарапать, поэтому вы должны быть осторожными во время их чистки, пишет Parade.

Так, по словам эксперта Розалин Дэниелс, есть простой способ для чистки приборов из нержавеющей стали, они станут блестящими и без отпечатков пальцев, что особенно полезно, если у вас есть дети, которые любят оставлять маленькие пятна на всей вашей кухне.

Все, что вам нужно, - это бумажное полотенце и немного оливкового масла, чтобы ваш холодильник или духовка сверкали чистотой. Просто нанесите небольшую капельку оливкового масла на бумажное полотенце и, начиная с верхней части холодильника, вытирайте его, пока не исчезнут отпечатки пальцев.

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"Не добавляйте слишком много масла, которое может сделать поверхность жирной. Это так просто, чтобы ваши приборы из нержавеющей стали выглядели блестящими и новыми", - говорит эксперт.

Она также советует применять салфетку из микрофибры, поскольку она мягкая и не поцарапает поверхность вашего прибора.

"Разбрызгивайте смесь уксуса и воды в соотношении 50/50 на прибор, а затем протрите тряпкой. После очистки вы можете нанести оливковое масло или даже небольшое количество детского масла с помощью мягкой ткани или бумажного полотенца, чтобы защитить поверхность от отпечатков пальцев.

Если у вас есть сложные пятна, которые нужно удалить, сделайте пасту из воды и пищевой соды, осторожно потрите ею прибор, помойте его. Затем отполируйте его, чтобы прибор засиял.

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