Рассказываем, что хранить на нижней полке холодильника, а что туда класть не стоит и почему.

Нижние ящики холодильника большинство хозяек используют как контейнеры для хранения овощей и фруктов. Оказывается, не все фрукты и овощи можно там хранить, а в современных моделях нижний отсек предназначен и вовсе для других продуктов. Давайте разберемся, как использовать ящики холодильника внизу правильно.

Что хранить на нижней полке холодильника не следует

Привычка хранить овощи и фрукты в нижних ящиках осталась со времен Советского Союза. Холодильники "Бирюза" (и схожие с ними) имели одну камеру, где морозилка находилась вверху, поэтому, по логике вещей, в нижние ящики, где температура была выше, клали то, что портилось не так быстро - то есть, овощи и фрукты.

Ели же говорить о современных моделях холодильников, то большинство из них сейчас двухкамерные и часто холодильная камера находится над морозильной - то есть, температура в нижних ящиках ниже, чем на верхней полке. Поэтому складывать туда все подряд овощи и фрукты не стоит, ведь ящики можно использовать более рационально. К тому же, среди овощей и фруктов есть такие, которые выделяют много этилена - газа, который провоцирует перезревание и порчу других плодов, поэтому их так или иначе нужно сортировать.

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Как использовать ящики холодильника

В некоторых моделях холодильников внутри нижних ящиков можно регулировать влажность - это делают с помощью скользящего регулятора, который открывает/закрывает небольшое вентиляционное отверстие в ящике:

в отсек с повышенной влажностью кладут листовые овощи и овощи с тонкой кожицей - так они дольше сохраняются свежими и хрустящими;

в отсек с пониженной влажностью - плоды, которые выделяют много этилена, открытое отверстие в режиме низкой влажности позволяет газу выходить, а фруктам и овощам наоборот - не позволяет слишком быстро созревать и гнить.

Если в ящиках холодильника нет регуляторов влажности, то лучшей идеей будет отделить фрукты и овощи по уровню выработки этилена.

В нижних ящиках предпочтительнее хранить:

овощи с тонкой кожицей - огурцы, брокколи и т.п;

салат;

листовую зелень.

Переложить на верхнюю полку холодильника в отдельных пакетах или вовсе убрать из холодильника нужно:

яблоки;

груши;

дыни;

абрикосы, персики, сливы и другие фрукты с косточками.

Нижние ящики холодильника (которые над морозилкой) также можно использовать для хранения сырого мяса, рыбы или птицы. В некоторых моделях эти ящики так и называются - фреш-боксы, и их прямое предназначение - сохранить продукты при максимально низкой температуре, не замораживая их.

Ранее мы рассказывали, что нельзя хранить в холодильнике на дверце.

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