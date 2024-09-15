В частности эксперт посоветовал сделать спрей в домашних условиях для разглаживания одежды.

Глажка одежды может быть сложной задачей, особенно перед напряженной рабочей неделей. Рубашки, белье, качественный хлопок и элегантные брюки являются одними из самых сложных вещей для глажки, ведь на них могут образовываться складки и морщины. Поэтому если вы не хотите тратить много времени на глажку одежды, эксперт по стирке AO.com Гвил Снук поделился четырьмя полезными советами, которые помогут избавиться от складок с одежды без использования утюга, пишет Express.

Спрей со средством, разглаживающим складки

Гвил предложил добавить одну часть воды к одной части кондиционера для белья, чтобы сделать собственный спрей для разглаживания морщин.

"Хорошо перемешайте и слегка распылите спрей на одежду, чтобы расслабить ткань, и морщины просто исчезнут, как только вы ее повесите", - уверяет эксперт.

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Старайтесь избегать переполненных шкафов

Рубашки, брюки и белье следует хранить в не переполненном шкафу, ведь это не позволяет одежде дышать. Когда это происходит, то она может смяться. Поэтому после стирки и сушки одежды убедитесь, что в шкафу достаточно места между вещами, когда вешаете их на вешалки.

Используйте влажную тряпку в сушилке

"Используя сушильную машину, попробуйте добавить влажную тряпку в течение последних 10 минут цикла. Это смягчит ткань и поможет разгладить оставшиеся морщины. Еще одна хитрость - бросить теннисный мячик, который помогает одежде быстрее высохнуть и уменьшает морщинистость, перемещая воздух вокруг сушилки", - посоветовал Гвил.

Попробуйте отпаривать складки

Ручной отпариватель является дешевым и компактным вариантом для устранения складок. Также известно, что они разглаживают складки гораздо быстрее, чем утюги. Если у вас нет такого прибора, то можете развесить вещи в ванной комнате, пока принимаете горячий душ, поскольку пар поможет разгладить складки.

Однако, если у вас нет отпаривателя, вы можете развесить вещи в ванной комнате, пока принимаете горячий душ. Пар поможет разгладить складки.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт по стирке рассказал, что лучший способ постирать белое постельное белье - это использовать не отбеливатель, а лимонный сок. По его словам, лимонный сок является натуральным отбеливающим средством, которое может восстановить постельное белье в кратчайшие сроки без повреждений.

Также стало известно, как изгнать пауков и мошек из собственного дома. Известно, что эти жуткие пресмыкающиеся используют осень, чтобы спрятаться от холода и поселиться в спальнях и ванных комнатах.

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