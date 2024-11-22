Разные породы собак имеют различную продолжительность жизни, дольше всего живут псы маленьких размеров.
Долгожителями являются маленькие собаки, такие как ши-тцу, мальтезы, йорки и чихуахуа, они обычно живут от 14 до 16, приводит слова ветеринара Николь Саважо издание Usa Today.
По словам эксперта, псы средних размеров, в частности, кокер-спаниели, французские бульдоги и золотистые ретриверы живут приблизительно 10-12 лет.
Продолжительность жизни крупных и гигантских пород собак еще меньше, в частности, сенбернары, ирландские волкодавы и немецкие доги в среднем живут 7-10 лет.
Саважо подчеркнула, что из таких правил есть исключение:
"Многие пастушьи собаки, которых я видел, были старше 20 лет, и они действительно относятся к средней породе… Эти собаки живут на восемь лет дольше, и я никогда не видела ничего подобного".
Журналисты отметили, что есть мало информации о том, почему маленькие собаки живут дольше, чем более крупные животные. В исследовании 2023 года, которое было опубликовано в журнале American Naturalist, говорилось, что крупные собаки могут быть более восприимчивы к раку из-за селективной практики разведения (селекцией называют воздействие на животных для того, чтобы изменить их наследственные качества так, как это нужно человеку, - Ред.).
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