У псов группа крови определяется генами, отметили журналисты.

У псов около 12 групп крови, однако наиболее клинически важными являются шесть из них. Группы крови у собак называются Erythrocyte Antigen (DEA) 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dal, Kai-1 и Kai-2. Собаки могут быть положительными или отрицательными по этим антигенам, например, есть DEA 4- или DEA 4+.

Некоторые породы собак имеют относительно редкую группу крови DEA 1.1 отрицательная - она считается универсальной и безопасной для переливания большинству псов, которые нуждаются в проведении такой процедуры, пишет dogster. Сведения, опубликованные изданием, проверила ветеринар - доктор Лорна Уиттемор.

Стоит отметить, что группа крови у собак определяется генами, которые животные наследуют от родителей.

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Группа крови DEA 1.1 отрицательная с большой вероятностью может быть у представителей таких пяти пород:

Питбуль;

Немецкая овчарка;

Ирландский волкодав;

Борзая;

Доберман.

Журналисты отметили, что такую группу крови также могут иметь псы породы боксер:

"На некоторых бирках для собак указана группа крови собаки, и эта информация может быть у вашего ветеринара, если вашей собаке делали переливание крови, или она была донором крови".

Интересные новости на сегодня - что уже сообщалось

Ранее УНИАН выяснил, какие породы собак лучше всего подходят людям, которые раньше не держали псов. В частности, ветеринары посоветовали завести чихуахуа, ши-тцу, питбуля или той-пуделя.

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