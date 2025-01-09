Продолжительность жизни собаки в значительной степени зависит от ее породы.

Каждый владелец собаки хочет, чтобы его любимец прожил долгую, счастливую и здоровую жизнь. Выход - выбрать здоровую породу. Хотя здоровье и продолжительность жизни собаки зависят и от генетической предрасположенности к определенным заболеваниям, и от активности животного, пишет Daily Paws.

"Породистые собаки в целом имеют больше проблем, поскольку они, как правило, имеют меньшее разнообразие в генетическом пуле. Если вы ищете действительно здоровую породу, можете выбрать собаку среднего размера из приюта, потому что это смесь пород", - посоветовала ветеринар Лиз Трепп.

Также будущим владельцам домашних животных специалисты рекомендуют хорошо подумать, какой тип собаки больше всего подойдет для вашего образа жизни, узнать прогноз здоровья определенной породы в зарегистрированных породных клубах. Также следует выбирать проверенный питомник и обсудить возможные проблемы с ветеринаром.

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1. Австралийская пастушья

Если учитывать долголетие, то здесь лидирует австралийская пастушья собака, которая живет в среднем 12-16 лет. Согласно Книге рекордов Гиннеса, дольше всех - 29 лет - прожила австралийская пастушья собака по кличке Блюи. Трепп отметила, что если вы планируете взять такую собаку в семью с детьми, ее нужно правильно и много тренировать.

2. Чихуахуа

Эта крошечная игрушечная порода также является одной из самых здоровых. Эти собаки могут прожить от 12 до 18 лет. Они остаются в целом здоровыми и счастливыми, если за ними правильно ухаживать.

И хотя эти животные реже сталкиваются с проблемами, распространенными у больших собак, такими как вздутие живота или дисплазия тазобедренного сустава, все же эксперты утверждают, что владельцам чихуахуа следует держать контакт с ветеринарами, особенно когда животное в старшем возрасте.

3. Австралийская овчарка

Австралийская овчарка является отличным выбором здоровой породы собак благодаря ее безграничной энергии. Если вы активный, опытный владелец собаки, эти собаки станут динамичными компаньонами. Они всегда готовы к пробежке, походу, длительной прогулке или даже плаванию.

4. Борзая

Борзые - это гепарды собачьего царства. Благодаря своему аэродинамическому состоянию опорно-двигательного аппарата и атлетизму они могут бегать до 45 миль в час, что делает их самой быстрой породой собак в мире. Эти крупные щенки, как правило, очень здоровы, за исключением заболеваний, обычно наблюдаемых у всех собак крупных пород. Просто следует следить за симптомами врожденных пороков сердца и остеосаркомы, которые непредсказуемы у собак любой породы.

По словам ветеринара Мисси Матусицки, собаки крупных пород подвержены неврологическим или опорно-двигательным заболеваниям.

5. Пудель

Если вы хотите завести в свой дом собаку, которая не только проживет долгую и здоровую жизнь, но и не будет линять и вызывать аллергии, пудель - отличный выбор. Пудели не просто симпатичные и красивые, но и активные и очень умные. Они живут 12-15 лет - дольше, чем большинство пород - и не имеют проблем со здоровьем.

6. Немецкая короткошерстная легавая

Многие охотничьи собаки, благодаря тому, что они много времени проводят на природе, являются здоровыми. Немецкая короткошерстная легавая - одна из самых здоровых. Она хорошо поддается обучению, не сильно линяет благодаря короткой шерсти.

7. Староанглийская овчарка

Это выносливая к погодным условиям порода, она любит побродить на снегу. Но постоянно следите за своим животным и никогда не толкайте его слишком сильно во время упражнений или игр, поскольку эта порода может испытывать генетическое состояние, которое называется коллапсом, вызванным физическими нагрузками.

8. Гаванская

Если солнечный климат вам больше нравится, подумайте о гаванской породе. Эти маленькие умные щенки родом из Гаваны, Куба, они легко адаптируются к высоким температурам. Однако всем собакам время от времени нужен перерыв от жары, поэтому для любой породы важно, чтобы у собаки был доступ к тени, прохладному воздуху, воде.

Ваш питомец в среднем проживет 14-16 лет, несмотря на хронические заболевания печени и почек, которые иногда наблюдаются у этих собак.

9. Басенджи

Он прекрасно подходит для игр с детьми. Эта порода прошла путь от охотников до домашних компаньонов. Согласно данным Клуба Басенджи Америки, у басенджи может быть болезнь под названием синдром Фанкони, расстройство почек и мочевыводящих путей, но ответственные питомники проверяют это состояние с помощью тестов. Еще одна уникальная особенность этой породы - басенджи не лают.

10. Бигль

Им нравятся долгие медленные прогулки: на пляже, в лесу, в походе или где угодно. Обычно они живут до 10-15 лет.

11. Шиба-ину

Их ожидаемая продолжительность жизни составляет 13-15 лет, и хотя они имеют определенные генетические проблемы, как и каждая собака, ваши основные обязанности по уходу будут предусматривать надлежащую гигиену зубов и хорошее питание, чтобы помочь им избежать ожирения.

12. Бордер-колли

Расслабляться умственно или физически с этой пикантной собакой не удастся. Это животное должно иметь постоянно какую-то работу. Бордер-колли иногда имеют проблемы с дисплазией тазобедренного сустава. Генетически у них также могут развиться проблемы с глазами и ушами.

Ранее УНИАН рассказывал, почему собаки потягиваются, когда здороваются. Сертифицированный ветеринарный врач Вайлани Сунг объяснила: если ваша собака встречает вас, вытянув перед собой передние лапы, причиной такого поведения может быть желание поприветствовать вас, желание потянуться или стремление расслабить напряженные мышцы. По ее словам, некоторые хозяева животных также могут непреднамеренно обучить собак словесным или ручным сигналам, чтобы побудить их потянуться, не осознавая этого.

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