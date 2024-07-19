Эти собаки могут быть замечательными домашними любимцами, но они не любят демонстративные проявления привязанности.

Перед тем, как завести собаку, нужно проанализировать свой образ жизни и определиться, какой характер вашего домашнего любимца лучше всего подойдет. Если вы не очень любите ласки, портал The Scotsmen назвал 10 пород собак, которые могут отказываться от объятий.

1. Басенджи

Басенджи очень необычная порода собак. Кроме того, что она не очень ласкова к своим хозяевам и полностью игнорирует незнакомцев, это также единственная собака, которая не лает, а вместо этого издает странные звуки.

2. Афганская борзая

Афганская борзая - одна из старейших в мире пород собак, а также одна из самых элегантных. Когда дело доходит до того, кому предлагать свою привязанность, они, как правило, отстранены. Эти собаки также абсолютно равнодушны к незнакомцам и склонны создавать связи только с одним человеком, которого они будут терпеть.

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3. Аляскинский маламут

Аляскинский маламут очень сильная собака и имеет независимый дух, который не соответствует тому, чтобы сидеть на диване во время вечернего просмотра телевизора вместе со своим хозяином.

4. Чау-чау

Чау-чау имеют уютный и нежный вид, но они чрезвычайно независимы и преимущественно избегают объятий, поглаживаний или похлопывания.

5. Бладхаунд

Это преданные собаки, но они отдалены от своих хозяев и не будут делать ничего, чего не захотят. Также они не любят поглаживания и объятий.

6. Шиба-ину

Эта порода родом из Японии и иногда они даже могут быть ласковыми, но только тогда, когда сами этого захотят. Обычно, они счастливее, когда проводят время наедине.

7. Шарпей

Еще одна порода, которая, похоже, была создана для объятий, - очаровательный и морщинистый китайский шарпей. Несмотря на то, что они преданы своей семье и яростно защищают, они не так демонстративны, как другие породы, когда дело доходит до проявления привязанности. Они также склонны враждебно относиться к незнакомцам и другим собакам.

8. Шотландский терьер

Когда эти собаки маленькие щенки, они более ласковые, чем тогда, когда становятся взрослыми. Со временем они становятся все более независимыми и не любят, когда их обнимают.

9. Чесапик-бей-ретривер

Эти собаки стремятся оставаться в стороне от людей. Хотя они идеальные компаньоны для охоты, но в других случаях любят собственное общество.

10. Керн терьер

Хотя они очень дружелюбны, когда речь идет об их владельцах, но они отчуждены от других людей и очень не любят обниматься.

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