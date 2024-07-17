Несмотря на размеры этих собак, они очень ласковые домашние любимцы.

Если вы оказались перед выбором собаки и у вас есть много места в доме или квартире, вы можете рассмотреть более крупную собаку, которая, как правило, станет преданным и любящим компаньоном и часто является более адаптивной для обучения. Портал The Scotsmen назвал 10 самых больших пород собак.

1. Английский мастиф

Английский мастиф официально является самой большой собакой в мире. Согласно Книге рекордов Гиннеса, собака по кличке Зорба в 1981 году весила 142,7 кг и имела высоту 27 дюймов (более 68 сантиметров).

2. Немецкий дог

Очаровательный немецкий дог самая высокая собака в мире. Несмотря на большой рост, который порой достигает более 1 метра, они известны своей любовью и игривостью.

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3. Сенбернар

Эту породу собак вывели для спасения людей в Альпах. Сенбернары достаточно большие и сильные и могут проходить много километров по глубокому снегу. Имея вес до 91 кг, они преданные и становятся прекрасными сторожевыми собаками.

4. Ирландский волкодав

Ирландские волкодавы могут иметь высоту более 35 дюймов (88 см) и имеют очень низкий уровень агрессии, что делает их хорошей собакой для детей.

5. Леонбергер

Названный в честь немецкого города леонбергер может весить до 77 кг, но является еще одним гигантом, который станет преданным и ласковым домашним любимцем.

6. Ньюфаундленд

Такие собаки могут весить до 70 кг и, вероятно, являются самой сильной собакой в этом списке. Они очень хорошо ладят с детьми и настроены на защиту членов семьи.

7. Анатолийская овчарка

Эта овчарка выведена в Турции для защиты скота и может весить до 65 кг. Эти собаки имеют уверенный и гордый темперамент и будут надежными защитниками своих хозяев.

8. Бордоский дог

Бордоский дог, также известный как бордоский мастиф или французский мастиф, является очень мускулистой собакой, которая может весить до 65 кг. Они являются одними из самых дорогих собак для покупки и ухода, поэтому не очень подходят для семейного питомца.

9. Пиренейская горная собака

Эту породу также выращивали для защиты собаки. Их вес может достигать до 54 кг.

10. Бернский зенненхунд

Свое название Бернский зенненхунд получил от района Берн в Швейцарии, где он был выведен, чтобы тянуть тележки. Эти собаки являются настоящим нежным гигантом, весом около 50 кг.

Ранее УНИАН писал, об 11 самых ласковых пород собак, которые любят обниматься и сидеть на коленях.

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