Чипсы французского шеф-повара Александра Лайго были признаны "самыми аутентичными" в мире.

Шеф-повар Александр Лайго, победитель ежегодного Чемпионата мира по приготовлению картофеля фри в Аррасе, раскрыл секрет "лучших в мире чипсов". Об этом пишет The Telegraph.

Мастер использует картофель сорта Агата, который, по его словам, обычно встречается во Франции:

"Честно говоря, мы взяли самый простой картофель, Агату, который можно найти во всех супермаркетах".

Издание отмечает, что картофель Агата, который имеет восковой цвет, это голландский сорт, который имеет тонкую бледно-желтую кожуру.

"Лайго может ожидать длинные очереди и больший интерес к своему ресторану с чипсами и тартаром в Анже после своей победы. Прошлогодний победитель, Орель Местре из Лилля, сказал, что бизнес в его магазине чипсов ... удвоился после того, как он выиграл титул", - пишет издание.

Последние новости кулинарии

Шеф-повар Джеймс Мартин поделился вкусным и простым рецептом макарон с сыром. Секрет кроется в соусе. Кулинар начинает с добавления лука, лаврового листа и гвоздики, чтобы придать ему замечательный вкус.

Он также советует использовать как можно меньше муки, предлагая примерно половину того, что рекомендует большинство рецептов.

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