Шеф-повар Александр Лайго, победитель ежегодного Чемпионата мира по приготовлению картофеля фри в Аррасе, раскрыл секрет "лучших в мире чипсов". Об этом пишет The Telegraph.
Мастер использует картофель сорта Агата, который, по его словам, обычно встречается во Франции:
"Честно говоря, мы взяли самый простой картофель, Агату, который можно найти во всех супермаркетах".
Издание отмечает, что картофель Агата, который имеет восковой цвет, это голландский сорт, который имеет тонкую бледно-желтую кожуру.
"Лайго может ожидать длинные очереди и больший интерес к своему ресторану с чипсами и тартаром в Анже после своей победы. Прошлогодний победитель, Орель Местре из Лилля, сказал, что бизнес в его магазине чипсов ... удвоился после того, как он выиграл титул", - пишет издание.
Последние новости кулинарии
Шеф-повар Джеймс Мартин поделился вкусным и простым рецептом макарон с сыром. Секрет кроется в соусе. Кулинар начинает с добавления лука, лаврового листа и гвоздики, чтобы придать ему замечательный вкус.
Он также советует использовать как можно меньше муки, предлагая примерно половину того, что рекомендует большинство рецептов.
Вас также могут заинтересовать новости: