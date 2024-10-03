Регулярная чистка постельных принадлежностей важна не только для поддержания здоровья кожи, но и для профилактики аллергий - это особенно актуально для тех, кто спит в одной кровати с питомцами.

В суматохе повседневных дел легко забыть про домашние обязанности, и зачастую мы откладываем стирку постельного белья на потом. Однако один из специалистов в этой области считает, что такая задача должна занимать одно из первых мест в списке дел, призывая уделять этому больше внимания.

Даниэль Уфланд, основатель онлайн-платформы по дизайну интерьеров Flitch, рассказала изданию Mirror, что чистые постельные принадлежности важны не только для приятного сна, но и для сохранения здоровья кожи, предотвращения аллергических реакций и улучшения общего самочувствия. Исходя из этого, команда Flitch призывает владельцев домашних животных серьезнее относиться к стирке постельного белья. Рекомендация специалистов проста:

"Если ваши питомцы спят под одеялом вместе с вами, ваше постельное белье нуждается в более частом уходе".

По словам эксперта, у домашних животных накапливаются шерсть, перхоть и уличная грязь, и в отличие от людей, они не принимают душ каждый день. Эти вещества легко оседают на постельных принадлежностях, что может вызывать аллергию и вцелом снизить гигену.

Даниэль Уфланд советует стирать постельное белье каждые три-четыре дня, чтобы свести к минимуму накопление загрязнений, особенно это важно для людей, страдающих аллергией на шерсть животных.

Для домохозяйств без домашних животных Уфланд советует стирать простыни не реже одного раза в одну-две недели: "Этот промежуток времени помогает устранить накопление кожного жира, пота и омертвевших клеток кожи, которые естественным образом образуются во время сна", - говорит эксперт.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал об одном натуральном средстве, которое поможет сделать полотенца мягкими после стирки.

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