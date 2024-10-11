Для этого вам понадобится всего одно натуральное средство.

Подушки могут впитывать пятна в любое время года, однако часто это происходит именно летом из-за значительного потоотделения. С приходом осени ваши подушки могут иметь неприятный вид, ведь на них могут быть желтые пятна. Однако эксперт по уборке Кэрри Хиггинс рассказала, как сделать подушки снова чистыми и свежими, пишет Express.

"Я не буду вдаваться в подробности, но само собой разумеется, что подушки - это рассадники мусора, собранного за шесть-восемь часов, которые вы проводите на них каждую ночь", - отметила она.

По словам эксперта, освежение пожелтевших подушек не нанесет ущерба вашим финансам или времени. В частности Керри рекомендует использовать простой белый уксус для этой задачи.

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Уксус является не только средством для выведения пятен, он является антибактериальным и действует как антисептик, очищая наволочки от бактерий и любых неприятных запахов.

"Какими бы грязными и слюнявыми ни были мои подушки, мне не пришлось стирать их второй раз, уксус сработал как по мановению волшебной палочки!", - поделилась собственным опытом эксперт.

В то же время перед тем, как бросить подушки в стиральную машину, всегда проверяйте этикетку с информацией об уходе за ними. К примеру, некоторые виды подушек не выдерживают отжима в стиральной машине. Также не забрасывайте в барабан машины много вещей во время стирки подушек.

После чего налейте 250 мл белого уксуса в отсек для смягчителя в вашу стиральную машину, а затем добавьте обычный стиральный порошок. Керри советует выбирать порошок без запаха.

По словам эксперта, сразу после стирки они будут чистыми и без пятен. Однако если пятна все же остаются, то попробуйте постирать подушки еще раз.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказал, как стирать джинсы, чтобы они не теряли цвет и не портились. По его словам, не стоит класть джинсы в стиральную машину, если вы хотите сохранить дорогую пару как можно дольше.

Также эксперт поделилась советом, как часто нужно стирать наматрасники. Она подчеркнула, что наматрасник не контактирует с кожей, ведь прячется под другими простынями, но его все равно нужно регулярно чистить.

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