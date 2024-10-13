Стирка постельного белья по крайней мере раз в неделю гарантирует, что вы удалите любые пятна и запахи.

Пятна от пота на наволочках и желтые пятна на простынях - обычная история. Как постирать постельное белье, чтобы оно было белоснежным, - рассказывает издание Beddable.

Шаг 1: Выявление стойких пятен

Первое, что вам нужно сделать, прежде чем обработать пятно, это определить, что это такое.

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Желтые пятна на постельном белье

Натуральные вещества, которые производит ваше тело, часто выделяются в виде пота, особенно когда вы спите, и оставляют желтые пятна:

"Если вы бросили в стиральную машину свои простыни с желтыми масляными пятнами до того, как заметили, что они там, вы можете обнаружить, что эти пятна имеют светло-коричневый оттенок, но биологический состав обоих типов пятен одинаков".

Коричневые пятна на постельном белье

Ферменты в слюне также становятся коричневыми, и это часто становится причиной пятен на ткани. Пятна от слюны могут выглядеть неприятно, но хорошая новость в том, что эти пятна легко удалить, поскольку они не содержат столько жира, сколько пот.

Пятна крови на постельном белье

Наконец, если вы порезались во время бритья или поранились во время занятий спортом, вы можете обнаружить пятна крови на простынях: они могут иметь цвет от красного до темно-коричневого. Если вы заметили пятно крови, важно справиться с ним как можно скорее, поскольку его будет труднее удалить.

Шаг 2: Атакуйте

Когда вы обнаружили пятна, пришло время удалить их. Вот некоторые из решений, которые вы можете попробовать:

Жидкость для мытья посуды

У каждого из нас возле кухонной раковины стоит бутылка моющего средства. Попробуйте нанести немного непосредственно на пятно и потереть его перед тем, как бросить простыню в стиральную машину. Это поможет удалить грязь.

Намочите свои простыни

Чтобы удалить засохшее пятно, перед стиркой замочите простыни в теплой воде как можно дольше. Это облегчит удалить его без дополнительных усилий.

Белый уксус

Добавьте чашку белого уксуса к средству для стирки. Он нейтрализует любые стойкие запахи, благодаря чему ваше постельное белье будет выглядеть свежее. И не волнуйтесь: постель не будет пахнуть уксусом после того, как высохнет.

Солнечный свет

Если вы уже постирали простыни, но пятно все же не исчезло, попробуйте повесить постельное белье на улицу, чтобы оно высохло. Солнечный свет обладает отбеливающими свойствами, и высушивание загрязненных вещей на солнце часто помогает осветлить пятно, говорится в материале:

"Стирайте постельное белье регулярно. Не давайте пятнам достаточно времени для засыхания. Стирка постельного белья по крайней мере раз в неделю гарантирует, что вы удалите любые пятна и запахи с простыни".

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Ранее УНИАН рассказывал, как сделать полотенца мягкими после стирки. Специалисты советуют не использовать для стирки полотенец кондиционеры для белья.

Также мы сообщали, что эксперт Сэм Синкир рассказал, как часто нужно стирать наволочки. Он отметил, что менять наволочки нужно каждую неделю, а если у вас жирная кожа, то подумайте об их смене каждые четыре дня.

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