Специалисты отмечают, что полотенца нельзя стирать вместе с одеждой.

Полотенце является одним из самых влажных и наиболее часто используемых предметов в вашем доме. Таким образом, это идеальная среда для роста и размножения бактерий. Поэтому очень важно регулярно стирать полотенца. Но как часто?

Профессиональная уборщица Анита Биргес поделилась на bodyandsoul.com своими главными советами, в которых она призывает людей держать грязные полотенца подальше от других вещей. "Повторяйте за мной: никогда не бросайте грязные кухонные полотенца в корзину для белья поверх другой одежды", — пишет она.

Женщина объяснила, что кухонные и банные полотенца способны накапливать значительно больше опасных бактерий, чем остальные вещи. Поэтому их надо стирать отдельно, причем при значительно более высокой температуре и дольше.

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Также Анита объяснила, как часто необходимо стирать полотенца, чтобы они действительно были безопасными для использования.

"Забудьте про тест на нюх и взгляните на реальность! Эти предметы висят в ванной комнате, самом влажном месте в вашем доме, впитывая всю эту влагу, которая является идеальной средой для размножения бактерий", — пишет она.

Женщина уверена, что стирать банные полотенца стоит после каждых 5-7 использований. Речь идет именно об использовании, а не просто днях от последней стирки. Ведь влажность полотенца и, как следствие, его способность накапливать бактерии зависит от интенсивности использования – кто-то пользуется ими по несколько раз в день, а кто-то значительно реже.

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Как писал УНИАН, постельное белье следует стирать раз в две недели в том случае, если вы принимаете душ перед сном или носите пижаму. Если же вы не моетесь перед сном или спите обнаженным, постельное белье рекомендуется стирать чаще.

Также мы рассказывали, что коврик для ванной комнаты может быть очагом потенциальной плесени и микробов, особенно если за ним не ухаживать должным образом. Это потому, что, находясь на полу, он часто не высыхает полностью, поэтому в нем быстро размножаются бактерии. К тому же, такой коврик часто размещается возле унитаза, Что еще усугубляет ситуацию.

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