Коврик для ванной комнаты может стать настоящим рассадникком плесени и бактерий, если его регурярно не стирать.

Убираясь в ванной комнате, люди обычно регулярно моют сантехнику, плитку и зеркала, но один из предметов часто остается вне поля зрения.

Как пишет Mirror, люди довольно редко чистят коврик для ванной комнаты, бросая его в стиральную машину два раза в год, в то время как пренебрежение его надлежащей чистотой может иметь серьезные последствия.

Коврик для ванной может быть рассадником потенциальной плесени и микробов, особенно если за ним не ухаживать должным образом. Это потому, что, находясь на полу, он часто не высыхает полностью, поэтому в нем быстро размножаются бактерии. К тому же, такой коврик часто размещается возле унитаза, что еще больше усугубляет ситуацию.

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"Если в комнате также есть туалет, частицы микробов из него вполне могут быть найдены на вашем коврике для ванной комнаты. И в сочетании с влажностью, которая часто возникает после горячей ванны с пеной или душа, это рецепт катастрофы", - пишет издание.

Эксперт Big Bathroom Shop Рикки Фотергилл говорит, что вы должны мыть коврик для ванной не реже одного раза в неделю, но если вы живете одни или не пользуетесь ванной регулярно, это можно делать раз в две недели.

Зимой, при повышенном уровне влажности возможно придется стирать его даже чаще, чем обычно, во избежание образования плесени.

Эксперт рекомендует добавить подкладку к коврику, потому что это уменьшит количество бактерий, предотвращая впитывание влаги в пол под ковриком, и уменьшит количество плесени. Кроме того, ее обычно легче чистить, чем сам коврик для ванной комнаты - можно снять и постирать подкладку отдельно.

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Для этого пригодятся самые простые и дешевые средства - пищевая сода, белизна и перекись водорода.

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