Постельное белье часто наполнено потом, омертвевшей кожей и пылевыми клещами, предупреждают специалисты.

Пододеяльники, простыни и наволочки следует стирать раз в две недели в том случае, если вы принимаете душ перед сном или носите пижаму. Если же вы не моетесь перед сном или спите обнаженным, постельное белье рекомендуется стирать чаще, пишет New York Post со ссылкой на проведенное исследование.

Одеяло следует стирать два раза в год, поскольку на нем скапливаются бактерии и омертвевшая кожа. Специалисты советуют его чаще стирать, если вы обильно потеете, у вас есть домашнее животное или вы пролили что-то на кровать. Также они рекомендуют чаще стирать постельное белье, если вы страдаете аллергией.

Исследование показало, что 45% одиноких мужчин стирают постельное белье только раз в четыре месяца, одинокие женщины: каждые две недели, а пары: примерно раз в месяц.

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"Извините, что разрушаю иллюзию того, что ваша кровать - это великолепное, уютное и свежее место, но ваше постельное белье часто наполнено потом, омертвевшей кожей и пылевыми клещами, - сказал генеральный директор Happy Beds Рекс Исап. - В рамках исследования в 2022 году добровольцы стирали простыни раз в четыре недели. По прошествии этого времени было обнаружено, что на наволочке содержится в 39 раз больше бактерий, чем в миске для домашних животных, а на простынях - в 5,4 раза больше бактерий, чем в подставке для зубных щеток".

Выводы другого исследования показали, что наволочки содержат больше бактерий, чем сиденье унитаза.

Ранее УНИАН писал, как часто нужно стирать пижаму.

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