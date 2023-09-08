Эксперты утверждают, что недостаточно частая стирка полотенец может привести к серьезному ухудшению состояния здоровья, и призывают людей стирать их чаще, чтобы избежать проблем.

Полотенца следует стирать регулярно, но иногда вы можете не делать этого достаточно долго, считая, что это не самое важное в вашей повестке дня. Но оказывается, многим людям нужно более серьезно относиться к этому вопросу.

Эксперты рекомендуют стирать полотенца после каждых трех использований. Но если вы этого не делаете, то рискуете ухудшением состояния здоровья и даже возможностью подцепить неприятные инфекции. Это происходит из-за бактерий, которые скапливаются в полотенцах, если их не стирать достаточно часто, пишет Mirror.

Исследование, проведенное микробиологом Чарльзом Гербой из Университета Аризоны, показало, что почти 90% банных полотенец заражены колиформными бактериями, которые присутствуют в фекалиях, и около 14% содержат E.coli. Колиформные бактерии - это организмы, которые могут указывать на присутствие болезнетворных бактерий в воде.

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По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), проблемы со здоровьем, которые могут быть вызваны кишечной палочкой, включают диарею, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания и такие инфекции, как менингит в тяжелых случаях. И это можно предотвратить, просто стирая полотенца. Однако большинство штаммов E.coli не представляют риска и являются частью здорового кишечного тракта.

Подчеркивается, что важно регулярно стирать полотенца, поскольку они "впитывают много воды и остаются влажными в течение нескольких часов, что является идеальной средой для размножения нежелательных микробов. Вот почему полотенца следует стирать после каждых трех использований".

Как правильно стирать полотенца

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по уборке рассказала, что большинство людей неправильно стирают свои полотенца. Она поделилась правильным способом, в том числе предостергла от использования смягчителя для тканей во время стирки.

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