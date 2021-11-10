Мошенник убедил модераторов соцсети, что их начальника больше нет в живых.

Мошеннику удалось временно заблокировать аккаунт главы Instagram Адама Моссери, убедив модераторов социальной сети, что их руководитель мертв.

Об этой истории написало издание Motherboard.

Аккаунт Моссери заблокировали из-за функции, когда пользователи могут сообщить компании, что владелец учетной записи мертв. После документального подтверждения Instagram блокирует возможность входить в учетную запись и вносить какие-либо изменения в уже загруженный контент.

"Мне кажется смешным, что Instagram позволяет таким вещам вообще происходить на своей платформе", - сказал журналистам мошенник с ником Syenrai, взявший на себя ответственность за блокировку аккаунта Моссери.

Он предоставил скриншоты электронных писем, которые, по его словам, отправил модераторам Instagram, чтобы инициировать блокировку аккаунта. Соцсеть запросила свидетельство о смерти, некролог или новостную статью, где указано полное имя умершего. По словам Syenrai, мошенники специально создали в интернете фальшивый некролог о главе Instagram.

Читайте такжеЛось ворвался в класс во время уроков, разбив окно, и отказался уходить (фото)В компании подтвердили, что блокировка аккаунта Моссери произошла в сентябре и что администраторы быстро решили проблему. Но Syenrai утверждает, что другим пользователям, которым мошенники блокировали страницы подобным образом, не удается вернуть свои аккаунты так быстро. Для блокировки малоизвестных неподтвержденных аккаунтов мошенникам вообще достаточно взять любой некролог недавно умершего человека с любыми именем и фамилией.

"Это работает в 98% случаев", - говорит Syenrai.

В Instagram в свою очередь подчеркивают, что команды, рассматривающие запросы на подобную блокировку из-за смерти пользователя, обращают внимание на схожесть изображения человека, имени и даты рождения в некрологе и в его профиле.

"Очень важно выставить правильную дату рождения и заархивировать хотя бы одну фотографию себя, это поможет доказать, что вы являетесь владельцем учетной записи", - советует Syenrai.

Как сообщал УНИАН, ранее верифицированную украинскую страницу торговой сети IKEA в Instagram взломали хакеры. На аватарке аккаунта появилась фотография неизвестного парня, а в описании профиля - фраза на турецком языке "Yalnız ve Sensiz" ("Один и без тебя"). Все старые публикации на странице были удалены, но добавлены две новые.

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Автор: Катерина Комолова