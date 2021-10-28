Ранее это могли делать только определенные аккаунты.

Instagram разрешил всем пользователям добавлять ссылки в историях.

Об этом сообщается на сайте платформы.

Изначально эта функция была доступна только проверенным аккаунтам и тем, на кого подписано более 10 тысяч пользователей.

"Сегодня мы расширяем возможность добавлять ссылки в историях для всех аккаунтов. За прошедшие годы компании, создатели и исполнители перемен показали, как совместное использование ресурсов и информации может вдохновлять их сообщества. От организации и обучения принципам справедливости, социальной справедливости и психического благополучия до демонстрации покупателям новых продуктов - обмен ссылками полезен во многих отношениях - поэтому теперь мы даем доступ каждому", - говорится в сообщении.

Читайте такжеTelegram изменится навсегда: в мессенджер добавили рекламуРанее сообщалось, что социальная сеть Instagram разрешил своим пользователям публиковать посты с компьютеров.

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Автор: Людмила Жерновская