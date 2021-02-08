Все старые публикации на странице были удалены, но добавлены две новых.

Верифицированную украинскую страницу торговой сети IKEA в Instagram взломали хакеры. Теперь там доступны всего две публикации.

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В данный момент на аватарке аккаунта находится фотография неизвестного парня, а в описании профиля стоит фраза на турецком языке «Yalnız ve Sensiz» («Один и без тебя»).

Сам аккаунт теперь подписан лишь на две страницы: закрытый профиль tugberkcetinn_ и страницу под названием allah с фотографиями мусульманской святыни - Каабы.

Все старые публикации на странице были удалены, но добавлены две новых, с судя по всему личными фото и видео.

В комментариях к ним пользователи пытаются заказать у хакеров мебель и шутят о том, что к взлому аккаунта могут быть причастны украинские торговые сети-конкуренты.

IKEA в Украине

Компания IKEA 1 февраля открыла первый магазин в Украине в киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall.

В мае 2020 года IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции.

Что такое IKEA

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году.

В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.

В Киеве компания имеет 3 пункта выдачи продукции.

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Автор: Дмитрий Захаров