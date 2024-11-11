По ее словам, неправильное освещение может быть главной причиной отсутствия цветов.

Мирные лилии, спатифиллум или "женское счастье" - это все названия одного и того же растения с блестящими зелеными листьями и нежными белыми цветами. Оно имеет много поклонников благодаря простому и неприхотливому уходу.

Профессионал садоводства Кристал Дюран заявила, что недостаточное освещение часто является причиной того, что мирная лилия не дает цветов. В своем TikTok она поделилась инсайдерскими советами для обильного цветения.

"У вас есть мирная лилия, и вы задаете себе один вопрос: где цветы? Поэтому позвольте мне показать вам, что я делаю, чтобы получить больше цветения. Если у вас есть место, куда, возможно, попадает немного меньше света, вы всегда можете пододвинуть его немного ближе к окну", - советует она.

Видео дня

По словам эксперта, важно избегать прямого солнечного света, чтобы не навредить своему растению. В частности, у него могут сгореть листья. Кристал добавила, что в то же время незначительное количество света может наоборот спровоцировать больше цветов.

"Вы можете перенести свою в другое место и проверить, нравится ли ей там больше", - добавила она.

Кроме того, важно учитывать, что размещение на подоконнике подвергает ваши цветы колебаниям температуры и потенциальному поражению холодом от накопленного конденсата зимой.

Для оптимального роста поместите мирную лилию в теплый угол комнаты, не слишком далеко от окна, с температурой от 18C до 24C. Кроме того "женское счастье" любит высокую влажность, что делает ее идеальным цветком для ванных комнат и кухни.

Стоит учесть, что это растение очень токсично для животных, а потому следите за тем, чтобы коты или собаки не ели его.

Другие советы для женского счастья

Эксперт по садоводству Джейн Доббс рассказала, как сделать так, чтобы цветок Спатифиллум, "женское счастье" зацвел осенью. По ее словам, эти лилии могут цвести в течение года время от времени, однако значительную роль играют факторы окружающей среды.

Также УНИАН отмечал, что если не цветет спатифиллум, вам понадобится одно копеечное средство.

Вас также могут заинтересовать новости: