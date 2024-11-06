По словам эксперта, некоторые комнатные растения могут поглощать невидимые токсины в воздухе.

С наступлением холодов люди сталкиваются не только с увеличением количества различных жуков, но и плесени как внутри, так и снаружи домов. Однако комнатные растения могут помочь в борьбе с плесенью и улучшить ваш сон, пишет Express.

Доктор Дебора Ли отметила, что некоторые комнатные растения способны поглощать невидимые токсины в воздухе. По ее словам, вазоны имеют такие преимущества для здоровья, как очищение воздуха, уменьшение стресса и тревоги, а также естественное увлажнение, что способствует более глубокому и спокойному сну.

"При условии простого ухода такие растения, как змееголовник и лаванда, могут процветать зимой, улучшая ваше самочувствие и приближая вас к спокойному сну", - заверила эксперт.

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Английский плющ

Одним из лучших растений для вашей спальни может стать английский плющ. Это растение естественным образом борется с плесенью и даже может укрепить вашу иммунную систему.

"Для тех, кто не знает об английском плюще, он известен тем, что уменьшает количество плесени в воздухе, что способствует здоровью ваших дыхательных путей. Наличие английского плюща в спальне гарантирует, что вы будете дышать чистым воздухом во время сна, что защитит вас от неприятных простуд этой зимой", - объяснила доктор Ли.

Змеиное растение

Еще одним отличным выбором может стать змееголовник, который не требует особого ухода, однако прекрасно очищает воздух. Это растение выделяет кислород и влагу в воздух, особенно ночью.

"Змеиные растения идеально подходят для ночного выделения кислорода и очистки воздуха, поэтому их можно ставить в спальне, поскольку они улучшают качество воздуха в течение ночи, обеспечивая более спокойный сон", - отметила Дебора Ли.

Лилия мира

Лилия мира является не просто красивой, она также очищает воздух. Благодаря своим листьям, она поглощает токсины, содержащиеся в воздухе, в своей почве.

"Лилия мира идеально подходит для спальни в холодные месяцы, поскольку она добавляет влагу в воздух и известна своей способностью фильтровать токсины, переносимые воздухом, а это означает, что она также может помочь вам бороться с любыми микробами, приносимыми холодной погодой", - подчеркнула доктор Ли.

Лаванда

Известно, что лаванда помогает улучшить сон и уменьшает уровень стресса.

"Большинство людей знают лаванду за ее расслабляющий аромат, но они, возможно, не знают, насколько сильно она помогает снизить уровень стресса и тревоги, способствуя созданию спокойной и умиротворенной среды. Лаванда - замечательное растение, которое стоит держать рядом с кроватью, поскольку она способствует созданию безмятежной атмосферы, а также прекрасно пахнет!", - рекомендует эксперт.

Алоэ вера

По словам специалиста, алоэ вера является очень известным растением, однако большинство людей не осведомлены в том, насколько полезным оно может быть для здоровья вашего сна.

"Это очень устойчивое растение, что делает его идеальным вариантом для спальни, и, как и змеиное растение, оно выделяет кислород ночью, что способствует улучшению качества воздуха", - добавила Дебора Ли.

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