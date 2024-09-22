Они содержат широкий спектр питательных веществ, которые приносят организму пользу.

Если вы хотите разнообразить свой рацион, семена подсолнечника — это полезный продукт, который стоит добавить в свою тарелку. Как пишет Mindbodygreen, семена подсолнечника содержат широкий спектр питательных веществ, которые приносят организму пользу и могут улучшить ваше общее самочувствие при регулярном употреблении.

1. Они помогают поддерживать здоровый уровень холестерина

"Исследования показывают, что употребление семян подсолнечника, а также других видов семян несколько раз в неделю может способствовать здоровью сердца, поддерживая здоровый уровень холестерина и артериального давления", — объясняет сертифицированный диетолог, магистр наук Молли Кнудсен.

По словам диетолога Эбби Кэннон, стоит употреблять около горсти орехов и семян в день, включая семена подсолнечника, для здоровья сердца и поддержания хорошего уровня холестерина

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2. Они являются хорошим источником растительного белка

Одна горсть семян подсолнечника обеспечивает около 5 граммов белка, что делает их прекрасным перекусом, помогающим вам оставаться сытыми и энергичными в течение дня.

3. Они обеспечивают поддержку иммунитета

"[Семена подсолнечника] укрепляют иммунитет, обеспечивая необходимыми минералами, такими как цинк и селен", — говорит Кнудсен.

4. Защита от воспаления

Как отмечает Кнудсен, витамин E и флавоноиды в этих семенах могут оказывать противовоспалительное действие.

"Высокое содержание витамина E в [семенах подсолнечника] вместе с содержанием селена обеспечивает ваш организм антиоксидантами, которые помогают защищать клетки вашего тела от свободных радикалов", — объясняет Кэннон.

Повреждение свободными радикалами может способствовать широкому спектру проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания, поэтому на него стоит нацеливаться в своем рационе.

Вы можете перекусывать семенами подсолнечника из пакета, а также посыпать ими салаты. Вы можете использовать их в песто вместо кедровых орехов и добавить в хлопья или овсянку, чтобы увеличить содержание клетчатки, растительного белка и полезных жиров в этих обычно богатых углеводами блюдах.

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