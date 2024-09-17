Некоторым людям стоит есть соленые сыры, отметили эксперты.

Точно ответить на вопрос, какой сыр самый полезный для здоровья человека нельзя, поскольку все зависит от общего состояния организма и целей, которые личность хочет достичь, потребляй той ини иной продукт.

Диетолог-нутрициолог Самар Куллаб поделилась, что сыры являются ценной частью рациона, поскольку большинство из них содержат достаточное количество белка и кальция. Такой информацией эксперт поделилась с Health Digest.

По сведениям Международного фонда остеопороза, в 60 граммах сыров бри, моцарелла и фета содержится более 200 миллиграммов кальция. В публикации Healthline отмечается, что в 28 граммах моцареллы и такого же количества швейцарского сыра есть 6 и 8 граммов белка соответственно.

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Какой сыр самый полезный

Куллаб отметила, что людям нужно выбирать сыр, в зависимости от того, какой цели они хотят достичь. Например, рикотту и творог можно есть тем, кто сидит на диете.

Людям, которые много тренируются и потеют, иногда нужно увеличить количество натрия, чтобы восстановить баланс электролитов, говорится в публикации на Prevention. В таком случае можно добавить в рацион соленый сыр, в том числе фету.

"Сыр фета, хотя и содержит больше натрия, содержит меньше жира и калорий, чем многие другие сыры. Если вы следите за потреблением натрия, вам, возможно, стоит ограничить его (потребление, - Ред.), но в остальном это питательный выбор", - сказала нутрициолог.

По сведениям экспертов, в 28 граммах феты может содержаться 312 миллиграммов соли. В Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендуют в сутки потреблять максимум 2300 миллиграммов соли.

Куллаб добавила, что люди, у которых есть непереносимость лактозы, могут есть козий сыр, - он легче усваивается.

Интересные новости насчет питания - что уже сообщалось

Ранее был назван самый вредный сыр. Эксперты не советовали часто есть плавленые сыры, поскольку в них содержится много веществ, которые могут негативно повлиять на работу сердца.

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