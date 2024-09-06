Не больше двух ложек в день: диетолог 'разложила по полочкам', зачем есть кунжут

Кунжут является отличным источником полезных жиров и клетчатки.

Кунжут является неотъемлемой частью кухонь во многих культурах. Эти крошечные семена невероятно универсальны, и при включении в сбалансированную диету они вносят большой вклад в улучшение здоровья, пишет usatoday.com.

"Семенами кунжута могут наслаждаться большинство людей. Однако есть несколько исключений. Например, если у вас аллергия, вам следует их избегать", - говорится в публикации.

Кунжут - польза для здоровья

По словам диетологов, семена кунжута богаты витаминами, минералами и полезными жирами, и их употребление может помочь поддержать здоровье сердца, кишечника и укрепить иммунную систему.

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Как отметила диетолог Жасмин Диб, кунжут является отличным источником полезных жиров и клетчатки, его рекомендуют в общей, хорошо сбалансированной диете.

Врач объяснила, что семена кунжута богаты ненасыщенными жирами и могут помочь снизить уровень плохого холестерина. Соответственно, употребление продуктов, содержащих эти типы жиров, может оказать огромную пользу для здоровья сердца и улучшения когнитивных функций, добавила Диб.

Кроме того, кунжут является важным источником витаминов и минералов, таких как витамин Е, кальций и железо. Эти основные питательные вещества поддерживают здоровье костей, сердца и иммунитет.

Поскольку орехи и семена калорийны, Диб рекомендует потреблять не более одной-двух столовых ложек семян кунжута в день.

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