Эксперт объяснила, что орхидея может сбрасывать цветы, но это не значит, что она умирает.

Орхидея - популярное комнатное растение, которое любят получать в подарок. И хотя их не так уж и сложно содержать, у них также есть уникальные требования к уходу, которые могут сбить с толку даже опытных садоводов. В своей статье на housedigest.com садовница Кэндис Винсент назвала распространенную ошибку, которую следует избегать при выращивании орхидеи.

По ее словам, цветы орхидеи могут начать увядать и опадать, что может натолкнуть на мысль, будто она умирает.

"Легко предположить, что орхидея умирает, особенно когда голый, поникший стебель и тусклые листья создают впечатление плохого здоровья. Однако это совсем не так, - говорится в публикации. - Многие владельцы орхидей ошибочно принимают этот блеклый вид за плохое здоровье".

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Как отметила Винсент, когда орхидеи сбрасывают цветы, это просто признак того, что они вступают в естественный период покоя.

"Эта фаза покоя является неотъемлемой частью жизненного цикла орхидеи, позволяя растению запасать энергию для будущего цикла цветения. Другими словами, если ваша орхидея теряет цветки, не паникуйте - это просто перерыв. Вместо того, чтобы выбрасывать ее, вы можете активно помочь своей орхидее процветать в этой стадии покоя, чтобы ее прекрасные цветы вернулись в следующем сезоне", - отметила садовница.

По словам эксперта, во время покоя у садоводов появляется возможность пересадить орхидею в больший горшок и добавить немного специального удобрения, чтобы обеспечить ее всеми необходимыми питательными веществами для повторного роста.

"На этом этапе орхидеям по-прежнему нужен яркий, непрямой свет и регулярный полив. При терпении и заботе ваша орхидея вознаградит вас пробуждением, часто цветя еще красивее, чем раньше. Поэтому, если вы с тревогой наблюдаете за своей орхидеей, когда она сбрасывает цветы, помните, что это часть естественного цикла", - добавила Винсент.

Напомним, ранее УНИАН писал, что любят орхидеи в домашних условиях.

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