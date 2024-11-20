Эксперт по комнатным растениям назвал распространенные ошибки.

Хотя комнатные растения, включая орхидеи, находятся в состоянии покоя в течение зимних месяцев, они все равно нуждаются в уходе. Чтобы помочь комнатному растению пережить холодную погоду, эксперты поделились некоторыми ошибками, которых следует избегать. Об этом пишет Express.

Орхидеи имеют репутацию сложных в уходе, но они просто нуждаются в другом виде ухода - например, в подпитке в течение периода покоя.

По словам экспертов, недостаточное количество солнечного света является лишь одной из многих ошибок, которые убивают орхидеи.

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"Как и для всех растений, солнечный свет имеет важное значение для того, чтобы ваша орхидея могла превращать свет в энергию и, в свою очередь, способствовать хорошему цветению орхидеи. Большинство орхидей цветут при ярком, но непрямом солнечном свете, поэтому подоконники, выходящие на восток или запад, являются идеальным в течение большей части года", - говорится в статье.

Также отмечается, что если орхидею оставить под прямыми солнечными лучами, ее нежные цветки могут получить ожоги. По мнению экспертов, их также не следует оставлять во влажной почве, потому что они в конечном итоге погибнут, а, следовательно, тщательный полив является обязательным:

"Чтобы предотвратить чрезмерный или недостаточный полив, всегда сначала проверяйте влажность компоста. ... В идеале стоит полить ее, когда смесь в горшке почти высохнет, но не полностью".

Специалисты также советуют опрыскивать орхидею, чтобы повысить влажность.

"Но будьте осторожны, не слишком заливайте листья и не оставляйте их влажными, поскольку это может привести к появлению плесени, грибка и гнили листьев", - советуют эксперты.

Кроме полива, орхидеи необходимо подпитывать в течение года, им нужна уникальная смесь азота, фосфора и калия для оптимального роста.

Эксперты рекомендуют специальное удобрение, которое может обеспечить комнатное растение всеми питательными веществами.

"Орхидеи следует пересаживать каждый год, чтобы они могли продолжать цвести, однако многие не делают этого годами. Если корни кажутся тугими и запутанными или вы заметили белые корни, растущие из горшка, возможно, пришло время пересадить растение. Еще один признак того, что вашей орхидее может понадобиться пересадка, - это то, что ее корни начинают гнить или кажутся мягкими и коричневыми", - советуют эксперты.

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