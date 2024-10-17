Эта диета сочетает в себе белок и упражнения, и люди подтверждают реальные результаты.

В социальных сетях все больше внимания привлекает диета под названием "30-30-30. Как пишет EatThis, она сочетает в себе белок и упражнения, и по словам попробовавших ее людей, приносит реальные результаты.

Диета "30-30-30" идеально подходит тем, кто хочет сжечь жир и похудеть, говорит Джордан Хилл, сертифицированный диетолог из Top Nutrition Coaching.

"Идея заключается в том, чтобы получить 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем продолжить 30 минутами непрерывного умеренного кардио", - объясняет он.

Видео дня

Получение белка утром в сочетании с ежедневными упражнениями всегда дает массу преимуществ – обеспечивает сытость, постоянную энергию в течение дня и поддержание здоровья мышц, говорит Гилл. Кроме того, по его словам, включение регулярных упражнений поддерживает как физическое, так и психическое здоровье.

В то же время, как и с любой диетической тенденцией, Хилл отмечает, что некоторые люди могут посчитать диету 30-30-30 несостоятельной в долгосрочной перспективе, что может привести к чувству подавленности, беспокойства или вины, если вы не сможете ее придерживаться.

"Я рекомендую людям употреблять белок утром и заниматься спортом, когда это возможно, но не переживать из-за жесткого распорядка, когда обстоятельства мешают", - добавляет Хилл.

Пользователи TikTok, попробовавшие эту диету, также подтверждают ее эффективность.

Так, пользователь @casuallykatiee, рассказывает в своем видео: "Если вы одна из 80% женщин, которые борются с гормональным дисбалансом, то вы знаете, как трудно похудеть. После 30 дней метода 30-30-30 я наконец-то начала замечать, как снова начинает вырисовываться мой пресс. Я чувствую себя стройнее, легче, сильнее и здоровее, чем за долгое время".

Ранее фитнес-блогер раскрыла уникальную диету, состоящую из 2 продуктов - яиц и сладкого картофеля.

Вас также могут заинтересовать новости: