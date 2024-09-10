Вануса Фрейтас рассказала о том, из чего состоят ее приемы пищи и почему она строго соблюдает диету.

Яйца - отличный источник белка, необходимого для роста и восстановления мышц, а также для поддержания организма в целом. Но 32-летний фитнес-блогер Вануса Фрейтас смогла удивить всех тем, что она потребляет целых 250 яиц в месяц, пишет The Mirror.

Помимо того, она съедает 15 килограммов "сладкого картофеля", чтобы поддерживать тело в отличной форме. Батат богат клетчаткой, которая способствует ощущению сытости и улучшает пищеварение, в нем мало жиров и много питательных веществ.

"Я ем больше шести раз в день, и в каждом приеме пищи присутствуют яйца и сладкий картофель. Я не использую никакие диетические добавки. Это количество пищи необходимо для того, чтобы полностью удовлетворить мои потребности и поддерживать интенсивный тренировочный режим", - заявила она.

Видео дня

Девушка работает вместе с диетологом, строго соблюдает свою диету и заявляет, что именно питание является причиной "идеальной фигуры". Как утверждает медиа, фитнес-блогер даже в ресторан берет свою еду. Помимо правильного питания, по ее словам, очень важно заниматься в спортзале. Она тренируется 7 дней в неделю, на протяжении до 8 часов каждый день.

"Я делаю всё, но всегда стараюсь заниматься физической активностью, выполняю любые упражнения, которые мне нравятся. Даже выходы на танцы помогают сжигать калории. Также полезны велосипедные прогулки и уборка, поэтому главное – всегда оставаться активной", - отметила девушка.

Ранее доктор назвал 5 приемов, которые помогут сбросить вес и не набирать лишних килограммов больше никогда. Эти советы не содержат подсчет калорий, так как многие люди считают этот процесс утомительным. Они сфокусированы вокруг вещей, которые подвласны каждому человеку, по его мнению.

Вас также могут заинтересовать новости: