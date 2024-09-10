Яйца - отличный источник белка, необходимого для роста и восстановления мышц, а также для поддержания организма в целом. Но 32-летний фитнес-блогер Вануса Фрейтас смогла удивить всех тем, что она потребляет целых 250 яиц в месяц, пишет The Mirror.
Помимо того, она съедает 15 килограммов "сладкого картофеля", чтобы поддерживать тело в отличной форме. Батат богат клетчаткой, которая способствует ощущению сытости и улучшает пищеварение, в нем мало жиров и много питательных веществ.
"Я ем больше шести раз в день, и в каждом приеме пищи присутствуют яйца и сладкий картофель. Я не использую никакие диетические добавки. Это количество пищи необходимо для того, чтобы полностью удовлетворить мои потребности и поддерживать интенсивный тренировочный режим", - заявила она.
Девушка работает вместе с диетологом, строго соблюдает свою диету и заявляет, что именно питание является причиной "идеальной фигуры". Как утверждает медиа, фитнес-блогер даже в ресторан берет свою еду. Помимо правильного питания, по ее словам, очень важно заниматься в спортзале. Она тренируется 7 дней в неделю, на протяжении до 8 часов каждый день.
"Я делаю всё, но всегда стараюсь заниматься физической активностью, выполняю любые упражнения, которые мне нравятся. Даже выходы на танцы помогают сжигать калории. Также полезны велосипедные прогулки и уборка, поэтому главное – всегда оставаться активной", - отметила девушка.
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