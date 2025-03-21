Этот торт обязательно нужно приготовить тем, кто без ума от десертов из шоколада, ведь здесь он повсюду.

Brooklyn blackout cake — это настоящий рай для любителей шоколада. Ведь это насыщенный шоколадный торт, состоящий из влажных шоколадных коржей, прослоенных шоколадным пудингом, покрытых густой шоколадной глазурью и часто украшенных крошками шоколадного бисквита.

Из-за большого количества компонентов этот торт нельзя назвать простым в приготовлении. Поэтому, чтобы сделать его легче и быстрее, можно сделать его однослойным, а вместо шоколадного пудинга и насыщенной глазури использовать взбитый ганаш, который можно приготовить в микроволновке, пишет Simply Recipes.

Сообщается, что насыщенный шоколадный вкус без излишней сладости можно добиться с помощью всего двух ингредиентов. А взбивание ганаша делает его легким, как шоколадный мусс, и это прекрасная альтернатива сложным прослойкам из пудинга и глазури.

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Ингредиенты

Для взбитого ганаша понадобится 227 граммов полусладкого или горького, мелко нарезанного шоколада (не шоколадных чипсов), а также 240 мл (1 стакан) жирных сливок. Для шоколадного торта — кулинарный спрей (или масло для смазывания формы), 63 грамм (3/4 стакана) несладкого какао-порошка, 180 мл (3/4 стакана) горячей воды или кофе, 356 г (1 2/3 стакана) коричневого сахара (плотно утрамбованного), 227 г (1 стакан) сметаны, 120 мл (1/2 стакана) растительного масла, 2 крупных яйца, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 210 г (1 3/4 стакана) универсальной муки, 1 1/2 чайные ложки соды, 3/4 чайной ложки разрыхлителя и 1/2 чайной ложки кошерной соли.

Способ приготовления

Налейте сливки в жаропрочную миску. Разогревайте в микроволновке 30-секундными интервалами на полной мощности, пока сливки не начнут испаряться (примерно 1–2 минуты). Добавьте нарезанный шоколад, оставьте на 2 минуты, чтобы он растаял, затем взбейте венчиком до гладкости. Отставьте ганаш охлаждаться, пока готовите торт.

Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте маслом или кулинарным спреем форму для выпечки размером 23×33 см. Заварите какао. В большой миске смешайте какао-порошок с горячей водой или кофе. Взбивайте венчиком до получения однородной, слегка загустевшей массы.

Чтобы приготовить тесто, добавьте к какао коричневый сахар, сметану и растительное масло, перемешайте. Вбейте яйца, добавьте ванильный экстракт и снова перемешайте. Всыпьте муку, соду, разрыхлитель и соль. Аккуратно перемешайте венчиком, пока тесто не станет однородным и без комков муки.

Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте 30–35 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой. Остудите торт прямо в форме на решетке до комнатной температуры (около 1 часа).

Когда ганаш остынет до комнатной температуры и загустеет до консистенции арахисового масла или Nutella, взбейте его миксером на средней скорости около 4 минут, пока он не станет светлее и пышнее.

А теперь самое время собрать торт. Используйте кондитерский шпатель или обратную сторону ложки, чтобы равномерно распределить взбитый ганаш по остывшему торту, создавая красивые завитки.

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