Пользователь TikTok и автор кулинарной книги Эми Шеппард раскрыла свой "секретный" рецепт запеканки из картофельного пюре с сыром на ужин, которая обязательно порадует всю семью. Этот рецепт она знала от своей мамы, передает express.co.uk.
Опубликованное в ее профиле видео с приготовлением данного простого, но насыщенного вкусом блюда уже набрало более миллиона просмотров. Многие пользователи успели оценить, так ли хороша эта картофельно-сырная запеканка, которую можно приготовить всего за шесть простых шагов.
"Чтобы упростить задачу, Шеппард использует купленное в магазине картофельное пюре, сразу исключая один шаг. Однако вы также можете приготовить свое собственное или даже использовать для этого рецепта оставшееся картофельное пюре", - говорится в публикации.
Для приготовления запеканки понадобится:
- 2 мелко нарезанных лука-порея,
- 6 мелко нарезанных листьев савойской капусты,
- 400 г картофельного пюре,
- 1 ч. л. дижонской горчицы,
- 1 ч. л. сушеной смеси трав или тимьяна,
- 100 г тертого сыра,
- 200 мл куриного бульона,
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте масло на антипригарной сковороде.
- Добавьте лук-порей, капусту и обжарьте в течение семи минут.
- Разогрейте картофельное пюре.
- В миске для смешивания смешайте пюре, лук-порей, капусту, бульон, горчицу, сушеные травы и 100 г тертого сыра с солью и перцем.
- Перемешайте и выложите в жаропрочную форму, добавив сверху сыр.
- Выпекайте при температуре 200 °C в течение 25 минут.
"В результате получается кремовая и сырная картофельная запеканка, которая выглядит более чем аппетитно", - добавили в издании.
По словам Шеппард говорит, что рецепт, которым она поделилась в своем видео, рассчитан на четырех человек, поэтому вы можете добавлять и убирать из него что-то в зависимости от того, на сколько человек вы готовите.
Напомним, ранее шеф-повар поделилась рецептом "идеального" картофельного пюре.