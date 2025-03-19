Видео с приготовлением данного простого, но насыщенного вкусом блюда уже набрало более миллиона просмотров.

Пользователь TikTok и автор кулинарной книги Эми Шеппард раскрыла свой "секретный" рецепт запеканки из картофельного пюре с сыром на ужин, которая обязательно порадует всю семью. Этот рецепт она знала от своей мамы, передает express.co.uk.

Опубликованное в ее профиле видео с приготовлением данного простого, но насыщенного вкусом блюда уже набрало более миллиона просмотров. Многие пользователи успели оценить, так ли хороша эта картофельно-сырная запеканка, которую можно приготовить всего за шесть простых шагов.

"Чтобы упростить задачу, Шеппард использует купленное в магазине картофельное пюре, сразу исключая один шаг. Однако вы также можете приготовить свое собственное или даже использовать для этого рецепта оставшееся картофельное пюре", - говорится в публикации.

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Для приготовления запеканки понадобится:

2 мелко нарезанных лука-порея,

6 мелко нарезанных листьев савойской капусты,

400 г картофельного пюре,

1 ч. л. дижонской горчицы,

1 ч. л. сушеной смеси трав или тимьяна,

100 г тертого сыра,

200 мл куриного бульона,

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте масло на антипригарной сковороде.

Добавьте лук-порей, капусту и обжарьте в течение семи минут.

Разогрейте картофельное пюре.

В миске для смешивания смешайте пюре, лук-порей, капусту, бульон, горчицу, сушеные травы и 100 г тертого сыра с солью и перцем.

Перемешайте и выложите в жаропрочную форму, добавив сверху сыр.

Выпекайте при температуре 200 °C в течение 25 минут.

"В результате получается кремовая и сырная картофельная запеканка, которая выглядит более чем аппетитно", - добавили в издании.

По словам Шеппард говорит, что рецепт, которым она поделилась в своем видео, рассчитан на четырех человек, поэтому вы можете добавлять и убирать из него что-то в зависимости от того, на сколько человек вы готовите.

Напомним, ранее шеф-повар поделилась рецептом "идеального" картофельного пюре.

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