Этот рецепт сможет повторить кто угодно, после чего — насладиться удивительным вкусом этого супа.

Когда хочется вкусного и насыщенного обеда, стоит присмотреться к томатному супу. Его глубокий, богатый вкус всегда попадает в точку, особенно если не хочется чего-то слишком тяжелого, после чего обязательно захочется спать.

Одна из лучших сторон томатного супа — это простота его приготовления с нуля. Главный секрет — запекать овощи, чтобы раскрыть их максимальный вкус, и добавить немного свежих трав для аромата, пишет Express. Так считает шеф-повар и владелец ресторана Том Бейтман, поделившийся своим "потрясающим" рецептом томатного супа.

Все ингредиенты для супа, включая помидоры, перец чили и чеснок, запекаются на одном противне в духовке. Затем остается просто взблендерить их с несколькими дополнительными ингредиентами — и можно подавать.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 8 спелых помидоров, 2 красных перца чили, 2 красные луковицы, 1 головка чеснока, 2 сладких красных перца, горсть базилика, 400 мл куриного или овощного бульона, 100 мл жирных сливок, соль, перец и оливковое масло.

Кроме того, для тоста понадобится хлеб на закваске, сыр чеддер, сыр грюйер и масло (или топленое масло).

Способ приготовления

Разрежьте помидоры пополам, а лук, перцы и чили нарежьте ломтиками. Обрежьте верхушку головки чеснока. Выложите все овощи в глубокий противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте в духовке при 160°C в течение 40-50 минут.

Осторожно выдавите запеченный чеснок в противень — он будет горячим. Добавьте базилик и бульон, чтобы деглазировать противень. Поставьте обратно в духовку еще на 10-15 минут.

Переложите все в блендер, добавьте сливки и измельчите до однородности. При необходимости добавьте соль по вкусу.

Тем временем нарежьте хлеб толстыми ломтиками и разогрейте на сковороде масло. Выложите на хлеб смесь из чеддера и грюйера, накройте вторым ломтиком и прижмите чем-нибудь тяжелым. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте суп с каплей оливкового масла, сливок, перцем, свежим базиликом и с горячим сырным тостом.

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