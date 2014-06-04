Рамзану Кадырову вручили орден Доброты

Об этом пишет ZN.UA.

Как сообщает пресс-служба правительства Чечни, данный орден вручается "за доброту и человечность, а также эффективную деятельность по адресной социальной и духовной поддержке детей и вдов погибших защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, активную высоконравственную гражданскую позицию".

По словам вице-президента фонда "Общественное признание" Павла Абакумова, на протяжении многих лет фонд отмечает труд людей, которые каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем, стоят на страже правопорядка и ведут борьбу с терроризмом и преступностью.

Как сообщалось ранее, Кадыров признал наличие 14 чеченцев в зоне боевых действий на Донбассе.