Рамзану Кадырову вручили орден Доброты
16:15, 04 июня 2014Курьёзы
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден орденом Доброты российского национального фонда "Общественное признание".
Кадыров получил орден Доброты / kremlintower.com
Об этом пишет ZN.UA.
Как сообщает пресс-служба правительства Чечни, данный орден вручается "за доброту и человечность, а также эффективную деятельность по адресной социальной и духовной поддержке детей и вдов погибших защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, активную высоконравственную гражданскую позицию".
По словам вице-президента фонда "Общественное признание" Павла Абакумова, на протяжении многих лет фонд отмечает труд людей, которые каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем, стоят на страже правопорядка и ведут борьбу с терроризмом и преступностью.
Как сообщалось ранее, Кадыров признал наличие 14 чеченцев в зоне боевых действий на Донбассе.
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