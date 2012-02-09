В Киеве открылась еще одна амбулатория семейного врача

Сегодня в Оболонском районе на ул. Днипроводской, 13/1 открылась амбулатория семейного врача. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как неоднократно отмечал председатель КГГА Александр Попов, открытие таких амбулаторий дает возможность приблизить первичную медико-санитарную помощь к киевлянам, сделать ее своевременной и качественной, повысить результативность работы заведений здравоохранения и обеспечить рациональное использование ими средств.

Амбулатория вошла в состав поликлиники №3 Оболонского района. Фактически, открытие амбулатории на 7 км. приблизило медицинскую помощь к жителям поселка Днепровской водопроводной станции, хутора Микильский, хутора Редьки, ведомственных домов Цветоводства, которые расположены неподалеку от новой амбулатории. Именно такое расстояние приходилось преодолевать жителям этой территории, чтобы добраться до основного корпуса поликлиники №3. В целом амбулатория будет обслуживать 5 тысяч взрослых и 300 детей.

«Это событие очень важно для меня. Еще пять тысяч киевлян отныне будут иметь профессиональную медицинскую помощь собственного семейного врача, который постоянно рядом. Удобство для жителей города, оперативность, чуткое отношение врача к каждому пациенту – те цели, к которым мы стремились, обустраивая сеть семейных амбулаторий», – отметил Александр Попов, комментируя открытие амбулатории.

В кабинете врача установлен: облучатель ультрафиолетовый «ОУФНУ» для лечения воспалений рото-носоглотки; аппарат для электролечения воспалительных процессов суставов, радикулитов, миозитов; ингалятор для лечения воспалений верхних дыхательных путей; новейший электрокардиограф.

Семейный врач в такой амбулатории имеет возможность обследовать больного, установить диагноз и провести лечение пациента. При необходимости – направить больного консультацией к узкому специалисту, а после консультации продолжить лечение в амбулатории.

Площадь заведения составляет 126 м. кв., кроме того, амбулатория обустроена служебным жильем для врача. В двухкомнатной квартире (50 кв. м.) будет жить семья из 4-х человек. Это первая амбулатория в городе с отдельной квартирой для семейного медика.

Пресс-служба напоминает, что глава КГГА особое внимание уделяет именно социальной защите медиков. Достойная оплата труда, жилищное обеспечение медработников и другие принципы социальной поддержки войдут в понятие Столичного стандарта здоровья, разработку которого инициировал Александр Попов.

«Налаживая постоянный диалог с врачами, мы вместе с ними реформируем медицину в Киеве. Создадим и реализуем Столичные стандарты здоровья, которые станут образцом для всей страны. Жители будут иметь рядом с домом квалифицированную помощь, а врачи будут социально защищены и мотивированы. Именно таким я вижу Столичный стандарт здоровья», – убежден Александр Попов.