Эксперт по стирке объяснила, почему нужно забыть об этих действиях.

Эксперт по стирке поделился пятью советами о том, на что он никогда не пойдет в процессе стирки ни со своей одеждой, ни со стиральной машиной. Некоторые из них могут вас искренне удивить, пишет Mirror.

Старший редактор журнала Which? Элисон Поттер поделилась несколькими советами для тех, кто хочет улучшить качество стирки своей одежды.

Не используйте порошки для темных и ярких цветов

"Я бы не стала использовать порошки для темных или ярких цветов, потому что это может повлиять на их яркость. Если у вас темные или яркие цвета, лучше использовать капсулы или гель для стирки, потому что они сохраняют цвет".б - объяснила эксперт.

Чрезмерная стирка одежды

Она отметила, что спортивную одежду или нижнее белье можно стирать после каждого использования. Но если это джинсы или джемпер, прежде чем положить их в стирку, лучше проверить, не испачкались ли они.

Стирать все при одинаковой температуре

"Большинство людей стирают свою одежду при температуре 40 градусов, но на самом деле это может быть очень тяжело для деликатных вещей. Современные стиральные порошки настолько совершенны, что могут отстирывать и при низких температурах, так почему бы не попробовать 20 или 30", - отметила Поттер.

Мириться с вонючей стиральной машиной

Женщина также подсказала, что если ваша одежда после стирки плохо пахнет, скорее всего, в трубах образовался налет. Вы можете запустить горячую стирку, которая может очистить машину от налета, но также можно купить специальное средство для чистки стиральных машин.

Бросать все в сушильную машину

Эксперт по стирке заявила, что сушильные машины могут быть довольно грубыми, в частности, для деликатных вещей.

"Лучше разделить одежду для сушки на синтетику и хлопок. Хлопок высыхает гораздо быстрее, поэтому если вы разделите их, это позволит вам не пересушить хлопок и не пересушить синтетику", - отметила она.

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