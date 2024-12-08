Кондиционер для белья имеет много преимуществ.

Кондиционеры обычно добавляют при стирке как дополнение к основному моющему средству, однако мало кто знает, для чего на самом деле его используют.

Издание marthastewart объяснило, как он работает, и поделилось конкретными вещами, которые нужно знать об этом средстве.

Смягчитель ткани предназначен для улучшения ощущения, текстуры и общей мягкости вещей путем нанесения тонкого слоя химических веществ на волокнах во время процесса стирки.

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"Это покрытие уменьшает трение между волокнами, делая ткань более мягкой и гладкой на ощупь", - говорит Кэти Кохун, директор по франчайзинговым операциям Two Maids.

Кондиционер для белья имеет много и других преимуществ. Он может уменьшить статическое сцепление и минимизировать морщины на ткани, обеспечивая общее приятное и комфортное ощущение в выстиранных вещах.

В то же время, по словам Патрика Ричардсона из The Laundry Evangelist, смягчитель сильно влияет на ткань и может лишить ее естественных свойств, таких как воздухопроницаемость. Также кондиционер может быть потенциально вредным для одежды со временем. Его остатки на ткани могут уменьшить поглощение и способствовать разрушению волокон.

Когда нельзя использовать кондиционер для белья

Хотя смягчитель ткани обычно подходит для хлопка, льна и тканей из натуральных волокон, некоторые виды все же лучше с ним не стирать.

"При стирке спортивной одежды, полотенец или вещей, изготовленных из влагопоглощающих тканей, следует избегать применения смягчителей, поскольку они могут снизить их эффективность, оставляя покрытие, которое препятствует поглощению и воздухопроницаемости. Кроме того, это не рекомендуется для вещей, обозначенных как огнестойкие, поскольку это может поставить под угрозу огнестойкие свойства ткани", - говорит Кохун.

Как использовать кондиционер: во время стирки добавьте смягчитель в цикл полоскания вашей стиральной машины. Налейте его в специальный отсек и запустите программу.

Ранее УНИАН сообщал, что нельзя делать во время стирки трикотажных вещей.

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