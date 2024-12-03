Эксперты рассказали, как предупредить образование таких пятен.

Чистая любимая рубашка способна сделать весь день идеальным и дать ощущение уверенности. Однако на вещах, которые часто носят, могут остаться пятна от дезодоранта под мышками.

Как указывают эксперты на сайте marthastewart, можно предотвратить их появление и избавиться, если они уже есть.

Эксперт по уходу за тканями Ким Ромин рекомендует попробовать удалить оставшиеся излишки дезодоранта с помощью щетки с мягкой щетиной. Затем прополощите одежду в теплой воде, чтобы размыть пятно.

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Налейте моющее средство непосредственно на ткань, чтобы покрыть пятно, осторожно потрите и оставьте на 20 минут. После этого положите рубашку в стиральную машину. Если оставить моющее средство на пятне, это лучше очистит вещь.

Используйте ополаскиватель для ткани, чтобы удалить прилипшие остатки и накопления. Запустите стиральную машину как обычно. Средство для полоскания может быть ключевым в борьбе с пятнами, которые трудно вывести.

"Полоскание ткани работает иначе, чем моющее средство, расщепляя остатки, которые застряли на одежде, давая вам дополнительный импульс чистоты", - говорит Ромин.

Белую одежду из хлопка или полиэстера часто можно реанимировать, облив пятна кипятком. Такой совет дает собственный ученый Clorox и эксперт по уборке Мэри Гальярди.

После этого обработайте пятна пищевой содой, перекисью водорода и водным раствором в соотношении один к одному перед стиркой в машине со стиральным порошком и отбеливателем.

Как предотвратить появление пятен от дезодоранта

Предотвратить появление пятен от дезодоранта легче и эффективнее, чем пытаться их удалить. Бренд-менеджер новых продуктов в Maytag Сара Армстронг советует убедиться, что кожа полностью сухая до и после нанесения дезодоранта. Это важно, поскольку он должен полностью впитаться.

Попробуйте перейти на дезодорант, который не содержит алюминий-цирконий, рекомендует Ромин. Они ответственны за реакцию с потом и жирами тела, которые образуют пятна от дезодоранта.

Предварительно обрабатывайте подмышки на одежде, даже если вы не видите пятна. Это особенно полезно для людей, которые постоянно сталкиваются с пятнами от дезодоранта. Если они уже появились, что как можно скорее их нужно вывести. Чем дольше пятна держатся на ткани, тем труднее их будет удалить.

Всегда стирайте одежду в самой горячей воде, в зависимости от материала, и добавляйте отбеливатель и ополаскиватель при стирке.

Ранее УНИАН рассказывал, как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца.

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