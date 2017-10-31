"Со мной твердеет": на Полтавщине строительный комбинат оштрафовали за рекламу с эротическим подтекстом (фото)

В Полтавской области прекращено распространение дискриминационной рекламы стройматериалов с надписью "Бетон товарный 1575 грн/м3. Со мной твердеет" и изображением полуобнаженной девушки. Об этом на своем сайте сообщила уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская.

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Кроме того, к рекламодателю применены штрафные санкции в соответствии с Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.05.2004 № 693.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Одессе экран на улице внезапно начал показывать порно.