В Одессе экран на улице внезапно начал показывать порно (фото)

12:15, 31 августа 2017
Курьёзы
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На большом рекламном экране напротив управления патрульной полиции в Одессе в час ночи крутили порно.

Порно крутили на экране на улице в Одессе / фото facebook.com/eugeniy.melnikov

Посреди ночи экран, установленный на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая в Одессе, который обычно показывает рекламу и объявления, удивил водителей видео порнографического характера. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пользователь Евгений Мельников.

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"Вчера напротив Королева, 5 (управление патрульной полиции), на большом рекламном экране в час ночи крутили порно. Самый приличный скрин прилагаю", - говорится в его сообщении.

На страничках ресторана "Золотое руно", на территории которого установлен экран, о взломе системы или ошибке пока не сообщают, передает "Думская".

фото Думская

Ранее хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне и транслировали порнографические ролики.

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Теги: #порно на экране в Одессе#порно на улице