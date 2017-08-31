В Одессе экран на улице внезапно начал показывать порно (фото)

Посреди ночи экран, установленный на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая в Одессе, который обычно показывает рекламу и объявления, удивил водителей видео порнографического характера. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пользователь Евгений Мельников.

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"Вчера напротив Королева, 5 (управление патрульной полиции), на большом рекламном экране в час ночи крутили порно. Самый приличный скрин прилагаю", - говорится в его сообщении.

На страничках ресторана "Золотое руно", на территории которого установлен экран, о взломе системы или ошибке пока не сообщают, передает "Думская".

Ранее хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне и транслировали порнографические ролики.