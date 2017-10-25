"Жду уже, когда Ляшко найдет клад": соцсети о выигрыше "радикала" в лотерею (фото, видео)

Невероятное везение суммарно обогатило главного радикала страны Олега Ляшко на 571 тысячу гривень. В каких именно розыгрышах трижды повезло нардепу, он не указал.

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В соцсетях уже отреагировали на такое везение лидера Радикальной партии, его назвали "баловнем судьбы":

Может и нам надо было покупать "Лото-Забаву"? )#ляшкоpic.twitter.com/vhe780qQUm — Телерадиоканал Лтава (@UALtava) October 25, 2017

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тысячу гривень. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Депутат задекларировал три выигрыша в лотерее компании "Украинская национальная лотерея": 283 560, 153 485 и 134 000 гривень.