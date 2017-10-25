"Жду уже, когда Ляшко найдет клад": соцсети о выигрыше "радикала" в лотерею (фото, видео)

14:19, 25 октября 2017
Курьёзы
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Ляшко, судя по его декларации, повезло выиграть в лотерею трижды. Все интересуются, какую же именно он покупал.

Соцсети активно комментируют выигрыш Ляшко в лотерею / фото УНИАН

Невероятное везение суммарно обогатило главного радикала страны Олега Ляшко на 571 тысячу гривень. В каких именно розыгрышах трижды повезло нардепу, он не указал.

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В соцсетях уже отреагировали на такое везение лидера Радикальной партии, его назвали "баловнем судьбы":

ukranews.com

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тысячу гривень. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Депутат задекларировал три выигрыша в лотерее компании "Украинская национальная лотерея": 283 560, 153 485 и 134 000 гривень.

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