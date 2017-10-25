"Жду уже, когда Ляшко найдет клад": соцсети о выигрыше "радикала" в лотерею (фото, видео)
Ляшко, судя по его декларации, повезло выиграть в лотерею трижды. Все интересуются, какую же именно он покупал.
Невероятное везение суммарно обогатило главного радикала страны Олега Ляшко на 571 тысячу гривень. В каких именно розыгрышах трижды повезло нардепу, он не указал.
Читайте такжеЛяшко выругался в Раде, рассказав пошлый анекдот про уборщицу (видео)
В соцсетях уже отреагировали на такое везение лидера Радикальной партии, его назвали "баловнем судьбы":
Хитрому Ляшко «повезло» в лотерею https://t.co/gm3QTD6g7b#Ляшко#депутаты#декларации#политикаpic.twitter.com/Y1lUmHaJsW— Grom-ru (@gromuaorg) October 25, 2017
Может и нам надо было покупать "Лото-Забаву"? )#ляшкоpic.twitter.com/vhe780qQUm— Телерадиоканал Лтава (@UALtava) October 25, 2017
Ровно столько раз к ш #Ляшко зашли #посевать в кабинет (#выигрыш#лотерея)— Любитель истины (@Postoroniss) October 25, 2017
Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тысячу гривень. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.
Депутат задекларировал три выигрыша в лотерее компании "Украинская национальная лотерея": 283 560, 153 485 и 134 000 гривень.