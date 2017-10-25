Баловень судьбы: Ляшко задекларировал выигрышей в лотерею на более полумиллиона гривень

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тысячу гривень. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Депутат задекларировал три выигрыша в лотерее компании "Украинская национальная лотерея": 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

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Отметим, что согласно Налоговому кодексу Украины действуют следующие правила налогооблажения выигрышей в лотерею: 18% - отчислений в государственный бюджет Украины; 1,5% - отчисления на поддержку украинской армии.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии, нардеп Олег Ляшко продал собственную квартиру за 15,9 миллиона гривень.