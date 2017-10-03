В Австралии спасатели снимали с буровой вышки испуганную коалу, которая не могла оттуда слезть самостоятельно (видео)
13:33, 03 октября 2017Курьёзы
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Люди пытались отогнать животное подальше от машин, однако оно испугалась и залезло на буровую вышку.
Австралийским спасателям пришлось лезть на многометровую высоту за перепуганной коалой, говорится в сюжете ТСН.
Животное гуляло по улицам Аделаиды, и когда его отогнали подальше от машин, оно в эмоциях залезло на буровую вышку.
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Спускаться оттуда самостоятельно коала не проявляла никакого желания, и чтобы избежать жертв, когда возобновятся строительные работы, спасателям пришлось брать дело в свои руки.
Сопротивляться животное не стало, дало спустить себя на землю, сфотографировать и отправить на обследование к ветеринарам.
Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии коала проехала 16 километров на колесе автомобиля.
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