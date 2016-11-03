Получивший гражданство РФ Стивен Сигал претендует на подарок от Путина - российскую пенсию в 5 тысяч рублей

Путин подарил российское гражданство поддерживающему оккупацию Крыма Стивену Сигалу / wikipedia.org

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ПФР.

«Он имеет право на социальную пенсию по старости только по достижении 65 лет и если у него будет прописка в России. Это минималка, около 5 тыс. руб. (2 тыс. грн), плюс к этой пенсии ему будет сделана доплата до прожиточного минимума пенсионера в том регионе, где он прописан», - сообщили в ПФР.

При этом в ведомстве отметили, что если актер будет чаще проживать в США, чем в России, то социальную пенсию по достижении 65 лет ему не дадут.

Если же у Сигала в результате проверки обнаружатся взносы в ПФР и семь лет трудового стажа в России, то он сможет подать еще и на страховую пенсию, добавили в ведомстве.

Ранее в Кремле рассказали о причине предоставления российского гражданства голливудскому актеру Стивену Сигалу, пишет "Газета.Ru".

«Это желание, он действительно обратился. Он достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.