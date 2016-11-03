Путин подарил российское гражданство поддерживающему оккупацию Крыма Стивену Сигалу
11:17, 03 ноября 2016Курьёзы
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому актеру, продюсеру, сценаристу, режиссеру и музыканту Стивену Сигалу.
Путин подарил российское гражданство поддерживающему оккупацию Крыма Стивену Сигалу / wikipedia.org
Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Президент подписал Указ "О приёме в гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что Сигал неоднократно приезжал в Россию, а также встречался с Путиным. Напомним, в августе 2014 года актер посетил оккупированный Крым.
В январе 2016 года Сигал получил сербское гражданство. Актер также выразил желание открыть клуб айкидо в Белграде.
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