Путин подарил российское гражданство поддерживающему оккупацию Крыма Стивену Сигалу

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президент подписал Указ "О приёме в гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что Сигал неоднократно приезжал в Россию, а также встречался с Путиным. Напомним, в августе 2014 года актер посетил оккупированный Крым.

В январе 2016 года Сигал получил сербское гражданство. Актер также выразил желание открыть клуб айкидо в Белграде.