Китаянка продала 20 подаренных ухажерами iPhone 7 и купила дом

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

Получив подарки, женщина продала все 20 телефонов в китайском онлайн-магазине, в результате чего получила 120 тыс. юаней (почти 500 тыс. гривень).

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На вырученные деньги китаянка сделала первый взнос за загородный дом.

Сообщается, что в интернете реакция общественности на действия жительницы Шэньчжэня разнится: одни осуждают ее поступок, называя его неэтичным и сочувствуя обманутым приятелям китаянки, а другие, наоборот, восхищаются ее находчивостью.