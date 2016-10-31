Китаянка продала 20 подаренных ухажерами iPhone 7 и купила дом
20:43, 31 октября 2016Курьёзы
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Женщина из китайского Шэньчжэня попросила подарить ей айфон последней модели 20 мужчин, с которыми ее связывали близкие отношения, чтобы купить дом на вырученную за них сумму.
iPhone 7 / REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.
Получив подарки, женщина продала все 20 телефонов в китайском онлайн-магазине, в результате чего получила 120 тыс. юаней (почти 500 тыс. гривень).
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На вырученные деньги китаянка сделала первый взнос за загородный дом.
Сообщается, что в интернете реакция общественности на действия жительницы Шэньчжэня разнится: одни осуждают ее поступок, называя его неэтичным и сочувствуя обманутым приятелям китаянки, а другие, наоборот, восхищаются ее находчивостью.
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